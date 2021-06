Madagascar: Programme ODOF - Appui aux entrepreneurs dans la région Boeny

Parmi les matériels remis aux entrepreneurs de la région Boeny.

Le programme ODOF (One District One Factory), initié par le ministère chargé de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, est mis en œuvre dans deux régions, à savoir Ihorombe et Boeny. Pour le cas de cette dernière, des entrepreneurs locaux opérant dans les secteurs de la pêche et de l'artisanat ont bénéficié des appuis techniques ainsi que des équipements matériels servant à améliorer leurs productions tant en quantité qu'en qualité. Il s'agit, entre autres, d'une PME se spécialisant dans le domaine de la transformation agro-alimentaire. Créant une vingtaine d'employés, elle produit en moyenne 3.800 tonnes de poissons fumés par an. Elle a été dotée d'une machine de production de bloc de glace alimentaire.

Production de gilets. En outre, une association dénommée « Ny Mihary no Mihantra » qui regroupe 1.500 pêcheurs traditionnels, vient d'être équipée d'un fumoir d'une capacité de 30 kg par jour. Ce matériel est utilisé pour le séchage et le fumage des poissons. Cette association parvient à capturer environ 240 tonnes de poissons par an. Quant à la coopérative « Ny Mihantra », elle regroupe les femmes des pêcheurs qui comptent près de 1.600 membres. Elle œuvre notamment dans la production de gilets de sauvetage avec une capacité de 2.400 pièces par an. Cette coopérative a bénéficié d'une machine à coudre industrielle lui permettant d'améliorer sa production. Ces matériels industriels ont été remis par le président Andry Rajoelina, lors de sa visite dans la région Boeny.