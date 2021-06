Togo: Des plants mis en terre et un dispositif fixe de lave-main octroyé au Lycée technique et professionnel d'Attiégou

A journée particulière, action particulière. Dans la dynamique des autorités togolaises et de l'ancien président, Eyadéma Gnassingbé qui a décrété le 1er Juin, une Journée nationale de l'Arbre, l'Association des Parents d'Elèves et le corps enseignant du Lycée Technique et professionnel d'Attiégou, ont respecté la tradition de mise en terre de plants ce jour dans l'enceinte de l'établissement.

Il s'agissait, d'après le président de l'APE, Seko Yao Mikafuamé d'une manière pour eux de « marquer cette journée instituée par l'ancien président togolais ». Dans la foulée de cette action, il a lancé un appel aux élèves à porter assistance au corps enseignant en vue de « prendre soin des plants mis en terre, pour qu'à l'avenir ils puissent les protéger contre les aléas ».

Une bienveillance très salué par le Proviseur du Lycée, Kodjo Bouti, qui a situé la collaboration existante avec l'APE au rang de « collaboration franche et qui fonctionne très bien ».

A la suite du président de l'APE, M. Bouti a indiqué, « nous avons voulu profiter de l'occasion là pour remercier le père de la nation pour avoir institué cette journée là parce que ça fait du bien à toute la nation. Nous plantons pour nous-mêmes mais aussi pour les générations futures ». Il en fait une promesse, « ensemble avec les élèves, ces plants seront arrosés afin que lors que le plan de construction de ce lycée sera totalement exécuté, qu'il y est beaucoup d'arbres ».

A tout prendre, 111 jeunes plants de pleureuses ont été mis en terre sous la clôture Ouest près du terrain de jeu de l'établissement.

Outre l'opération de la journée de l'Arbre, il est à noter qu'une cérémonie de réception du dispositif fixe de lave-main, que l'APE a également fait construire pour permettre aux élèves de se mettre au propre et respecter ainsi les mesures barrières contre la Covid-19 et toute autre maladie. « Nous ferons bon usage ensemble avec l'équipe de veille au respect des mesures barrières », a aussi assuré M. Bouti.

Entre autres actions déjà posées avant cette date par l'APE pour le bonheur des jeunes apprenants de cet autre Lycée Technique et Professionnel d'Attiégou, de l'enseignement public, on note l'octroi par le passé de dispositifs mobiles, et des cache-nez, l'installation de l'électricité et enfin, l'octroi de matériels didactiques.