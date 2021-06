Madagascar: Ambassade de France - Soutien aux jeunes entrepreneurs

Une série de formations intensives sera organisée en faveur des bénéficiaires.

Un appel à candidature est lancé par l'ambassade de France à Madagascar, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Entrepreneuriat -SCAC (Service de Coopération et d'Action Culturelle), à l'endroit des jeunes entrepreneurs et porteurs de projet. La date limite de dépôt des dossiers de candidature en ligne est le 16 juin 2021. En effet, elle renouvelle cette année son soutien à ces jeunes entrepreneurs malgaches en les accompagnant sur une durée de six mois, et ce, à travers la composante 2 de ce programme Entrepreneuriat. L'objectif consiste à structurer les bases de ces entreprises, agir pour la croissance et à grandir au niveau local, voire régional et international, en ciblant particulièrement la région de l'Océan Indien et le marché des autres pays africains.

Aide financière. En outre, les entrepreneurs sélectionnés bénéficieront d'une série de formations intensives, ainsi que d'un accompagnement métier avec des intervenants, des formateurs et des entrepreneurs malgaches et français. Des ateliers et rencontres seront également organisés en leur faveur. Par ailleurs, le programme Entrepreneuriat -SCAC accordera une aide financière destinée à l'assistance technique aux bénéficiaires de l'accompagnement. Il est à noter que trois critères sont imposés pour sélectionner les entrepreneurs bénéficiaires. Il faut être une entreprise malgache formelle et ayant un chiffre d'affaires mensuel supérieur ou égal à 10 millions Ar. Le candidat doit également avoir une ambition de grandir au niveau national voire international, a-t-on appris.