Madagascar: Maintien de la fermeture des scènes - Les artistes haussent le ton

Le ras-le-bol des artistes véhiculé par Mamibe.

Pour les artistes, la coupe est pleine. À travers une vidéo de vingt-quatre minutes, Mamibe, le chanteur et musicien a lancé un appel de solidarité pour lutter contre le « mosary ».

Après le discours du président de la République, dimanche, les artistes se sont réunis pour faire le point, et crier leur désarroi face au maintien de la fermeture des scènes. « La situation n'est plus possible, nous avons perdu notre travail et ne pouvons plus subvenir à nos besoins ». Tels ont été les propos de Mamibe, chanteur et musicien, dans une vidéo de vingt-quatre minutes publiée lundi. Parlant au nom des artistes, il a tenu à faire savoir leur ras-le-bol face à la conjoncture actuelle ; car sans scène ouverte et sans tournée, être un artiste ne permet plus de se nourrir en ce moment. « Depuis la cessation d'activités, le "mosary" gagne les artistes, et nous en souffrons. Nous avons lancé un appel de détresse aux hauts dignitaires, mais en vain ! Face à leur silence, nous nous adressons désormais à l'opposition en la personne du président Marc Ravalomanana pour nous aider, car tout appui est salutaire pour nous les artistes » souligne-t-il dans sa vidéo. Tout en mentionnant une douleur psychologique et une vie pleine de difficultés, ces mots reflètent des conditions de vie précaires, une lourde conséquence de la Covid-19 et des décisions prises par les responsables étatiques.

Les commentaires fusent et les opinions divergent. Certains ont quand même tenu à rappeler la distribution des aides « tosika fameno » et « vatsy tsinjo » à l'endroit des artistes dans plusieurs régions, en 2020. De même, cette année, plus de 1.000 artistes ont pu bénéficier des mêmes aides. D'autres mentionnent la bouffée d'air culturelle grâce aux maisons de la culture mises en place dans plusieurs grandes villes, dont Banja d'Antsiranana et Masôva 503 de Toamasina. À cause de ses propos qui rappellent que la pandémie est encore d'actualité et que les restrictions sanitaires sont encore de rigueur, certains pointent du doigt le porte-parole et avancent la cause de l'irresponsabilité.

Quant à Mamibe, il soutient que ce n'est plus le moment de se jeter la pierre et qu'il est temps de se montrer solidaire. Par ailleurs, les dons seront distribués à tous les artistes qui répondront présent à Itaosy et Ambohipo dans les jours à venir.