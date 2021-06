Madagascar: AIRTEL TV - Une nouvelle expérience audiovisuelle pour les abonnés d'Airtel Madagascar

Une grande première à Madagascar, Airtel devient la première entreprise de télécommunication à offrir une application de divertissement en streaming.

Airtel TV, la nouvelle application mobile destinée aux utilisateurs de Smartphone Androïd et iOS fait actuellement le bonheur des abonnés de cet opérateur mobile et internet.

Plateforme digitale

Une innovation, qui offre aux usagers, la possibilité de suivre des programmes télé de qualité à partir de leur téléphone mobile. Il s'agit en effet d'une plateforme digitale qui permet aux abonnés du réseau Airtel d'accéder, en un clic, à un large éventail de chaînes diffusant des émissions en direct ainsi qu'à une vidéothèque riche en vidéos de tout genre. De la musique aux dessins animés, du sport aux films de Nollywood, en passant par Hollywood, les documentaires et Bollywood,... « Airtel TV » relève d'une véritable vidéothèque digitale qui égaye, depuis maintenant plusieurs semaines, le quotidien de la communauté Airtel. A l'instar de cette mère de famille qui déclare : « Il y en a pour tous les goûts, les amateurs de théâtre, les passionnés de cinéma, de films romantiques, d'action, de comédie, les mélomanes, les férus de sports, les adeptes de la remise en forme, les enfants... Tous les membres de la famille y trouvent leur compte, grâce aux nouvelles technologies ».

Autres fonctionnalités

Outre un programme très diversifié et en plusieurs langues, l'application permet également d'autres fonctionnalités à savoir : la recherche et l'enregistrement. A travers cette initiative, le troisième opérateur mobile mondial persiste et signe quant à son engagement à réduire la fracture numérique et à rendre effective l'avancée technologique à Madagascar, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Force est en tout cas de rappeler qu'Airtel TV a été conçu en cohérence avec les valeurs que défend l'opérateur à savoir : le dynamisme, le respect et la solidarité. « En tant qu'entreprise responsable, le bien-être de la communauté est au cœur de nos préoccupations. Nous ne cessons d'innover et de développer nos offres dans le sens de joindre l'utile à l'agréable et contribuer ainsi au bien-être des communautés que nous servons.

Le divertissement étant un facteur d'épanouissement physique et intellectuel, nous apportons la solution Airtel TV qui répond parfaitement à ce besoin inhérent à la nature humaine », explique Eddy Kapuku, Directeur général d'Airtel Madagascar. « Il s'agit d'une offre exclusive pour les abonnés Airtel. Il n'y a pas de frais d'abonnement pour y accéder. Il suffit de rejoindre la grande famille des abonnés Airtel, puis de télécharger, avec une connexion internet Airtel, l'application Airtel TV sur n'importe quel appareil mobile qu'il soit Android ou iOS. La souscription ne peut se faire qu'avec un numéro mobile Airtel, » selon les explications de Anna Ratsimbarison, Communication et Sponsorship Manager d'Airtel Madagascar.