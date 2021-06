Madagascar: Haltérophilie - Eric Andriantsitohaina qualifié pour les J.O

Les frères Andriantsitohaina seront au grand complet aux Jeux Olympiques de Tokyo au mois de juillet.

Après le cadet, l'aîné, Eric Andriantsitohaina a validé son ticket pour les olympiades. « Je suis heureux de vous annoncer que je me suis qualifié pour les J.O malgré la troisième place aux Championnats d'Afrique de Nairobi, Kenya. En effet, je suis le premier dans le classement continental africain dans la catégorie des moins de 61 kg avec 2158 points », tel a été le post publié par le multiple champion d'Afrique. Eric est sans doute l'un des meilleurs haltérophiles de sa génération en enchaînant les titres continentaux, et aussi l'athlète malgache le plus médaillé toutes compétitions confondues.

« C'est une qualification méritée, après tous les sacrifices et le travail acharné que tu as fait en coulisses pendant toutes ces années où tu as toujours porté haut le drapeau malgache », a fait savoir, son frère Tojo Andriantsitohaina. Pour l'heure, Madagascar compte deux athlètes qualifiés pour les J.O, à savoir Tojo et Eric Andriantsitohaina. La date du 30 juin a été fixée par le Comité International Olympique pour finaliser la liste définitive des athlètes qualifiés.

Comme toujours annoncé par le président de la Fédération malgache d'haltérophilie, de musculation et de culturisme, Harinelina Randriamanarivo, leur objectif est de qualifier les athlètes par la voie des compétitions, mais, non pas de wild-card. Une mission réussie pour l'haltérophile malgache qui enregistre les premiers qualifiés pour les J.O de Tokyo.