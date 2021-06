Madagascar: Basketball-Championnats - La ligue Analamanga ouvre le bal

La ligue d'Analamanga de basket-ball lancera la saison 2021 le 12 juin prochain. Tous les championnats, toutes catégories confondues, devraient se terminer 15 jours avant le début du championnat national pour chaque catégorie.

Toutes les ligues régionales auront chacune quelques mois pour terminer leurs championnats afin de pouvoir s'adapter au calendrier des compétitions nationales. Suite à la déclaration du président Andry Rajoelina concernant la fin du confinement total les week-ends, le comité exécutif de la Ligue d'Analamanga de basket-ball a rapidement réagi, et sans avoir attendu, vu l'imminence des délais des sommets nationaux. On a décidé, lors de la réunion extraordinaire de la semaine dernière, que les championnats débuteront le samedi 12 juin sur le terrain Akamasoa à Andralanitra. Cela concerne toutes les catégories, notamment, de l'U12 jusqu'aux vétérans hommes et dames. Des matches marathons seront donc programmés car plus de 50 clubs issus des cinq sections à savoir Tana-ville, Avaradrano, Atsimondrano, Ambohidratrimo et Vakiniadiana s'affronteront sur les quatre terrains. Seule la section Manjakandriana n'a pas encore répondu à l'appel.

Par ailleurs, la section Tana-ville a déjà commencé ses championnats en début de cette année. Le Secrétaire général de la ligue, Haingo Mampionona Ratovonjanahary a confirmé que les matches déjà joués sont homologués, et les répartitions des poules sont maintenues. Un tirage au sort sera alors organisé lors d'une réunion technique pour affecter les clubs des autres sections dans les groupes. « En raison de cette épidémie, il n'y avait pas eu de qualification au niveau des sections mais on passera tout de suite à cette compétition régionale. De plus, on collabore avec la section Tana-ville qui a déjà commencé sa compétition», a-t-il fait savoir.

Dans le cadre de la préparation des équipes N1A d'Analamanga, avant la première phase des championnats nationaux du 10 au 10 juillet à Fianarantsoa, un tournoi dénommé Coupe de la Ligue sera organisé. Les équipes en l'occurrence la GNBC, le Cosfa, le COSPN, le MB2ALL chez les hommes, et le Fandrefiala, le St Michel et le MB2ALL chez les dames intègreront les championnats N1B afin qu'elles puissent améliorer leur performance.