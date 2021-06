Madagascar: Live - Reko retrouve ses fans sur Facebook

Ils ont fait le buzz avec « Tiako ianao » et « Mitonia ». Aujourd'hui, Reko Band a acquis un large public.

A 13h, Fy Rasolofoniaina et ses compères retrouveront leurs fans sur leur page pour un direct live. Fy Rasolofoniaina, Zazah Maminiavo, Princia Razakamahefa et Diary Razafimamonjiraibe reprendront leur répertoire. Avec les morceaux de l'album « Andao », les autres singles comme « Hira » feront certainement partie de la playlist. Ce sera donc du folk progressif, du bon et du vrai au menu. Une petite parenthèse idéale pour s'évader dans le monde musical du groupe et ceux qui aiment se détendre et être bercés au gré de belles mélodies. Le style ? « Hifoha aho », un petit passage de « Misy anao », et bien sûr les titres incontournables comme « Fohazo ilay zaza » et « Ry Fitiavako ».

Très actif sur les réseaux sociaux, Reko Band fait partie de ces groupes phares qui n'ont jamais interrompu la relation avec leurs inconditionnels, même en temps de pandémie. Avec les sorties de plusieurs titres tout au long de l'année, les mélomanes sont à l'affût de l'annonce de leur second opus.

A titre de rappel, Fy Rasolofoniaina a fait des vagues depuis 2017. Qui n'a pas été sous le charme de « Tiako ianao » ? Ce single qui a propulsé le groupe directement au rang de coqueluche des jeunes en deux temps trois mouvements. Véritable étoile montante, ce groupe composé de Fy Rasolofoniaina à la guitare, Zazah Maminiavo à la batterie, Princia Razakamahefa à la guitare électrique, et Diary Razafimamonjiraibe à la basse, forment un quatuor répandant le " Folk progressif". Chacun de leurs singles a déjà su se hisser parmi les grands, avec une mélodie harmonieuse, et des paroles qui véhiculent si simplement mais si parfaitement l'amour. De quoi faire retourner les âmes sensibles sens dessus-dessous.