Madagascar: Secteur de l'eau - Grandes défaillances évoquées lors du Forum régional africain

L'accès convenable à l'eau et l'assainissement était le grand casse-tête des membres du Panel international de haut niveau sur l'eau en Afrique, ayant pour objectif d'accélérer les progrès vers l'atteinte de l'ODD (Objectifs de développement durable) N°6.

Une réunion virtuelle a été organisée le 26 mai dernier par l'AMCOW (Conseil des ministres africains chargés de l'eau), mettant en exergue l'expertise des gouvernements et de la société civile, dans l'optique d'accélérer l'action sur la mise en œuvre de l'ODD 6. « L'objectif du forum est d'identifier les priorités africaines dans le domaine de l'eau, ce qui informera l'ONU sur l'évaluation à mi-parcours des actions internationales de la décennie sur l'eau pour le développement durable 2018-2028 », a déclaré M. Thomas Banda, secrétaire exécutif par intérim de l'AMCOW.

Défaillances. Selon les informations présentées, plus de 400 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable, et plus de 700 millions de personnes n'ont pas accès à un assainissement adéquat. « Il ne nous reste plus que neuf ans pour atteindre l'objectif de l'eau potable et de l'assainissement pour tous, comme l'exige l'ODD 6, mais nous ne sommes pas sur la bonne voie et pourrions ne pas atteindre notre objectif pour les efforts mondiaux actuels, sauf si nous accélérons l'action sur l'ODD 6 », a soutenu Stephan Röken, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau.

Par ailleurs, les participants au forum ont fait appel à la communauté internationale pour soutenir le Programme d'investissement pour l'eau en Afrique continentale (AIP), en tant qu'initiative locale pour accélérer les progrès sur les ODD. Le but de ce programme est de transformer et d'améliorer les perspectives d'investissement pour la sécurité de l'eau et un assainissement durable. D'ici 2030, AIP vise à mobiliser 2,3 milliards USD d'investissements pour l'eau en Afrique, et créer 5 millions d'emplois pour les jeunes, les femmes et les communautés vulnérables conformément à la Vision africaine de l'eau 2025.