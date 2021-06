Angola: La demande de pétrole montre des signes d'amélioration

Luanda — La 17e réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP (ONOMM) a souligné, mardi, l'amélioration du marché pétrolier, compte tenu du renforcement continu et de la demande de pétrole brut - qui montre des signes clairs de progrès.

Réunis par visioconférence, pour analyse et perspective du marché, les membres ont également observé en avril la réduction des stocks de l'Organisation pour la coopération et de développement économiques (OCDE), alors que la reprise économique se poursuivait en grande partie influencée par l'accélération des programmes de vaccination.

Selon le document final issu de la conférence, auquel l'Angop a eu accès, les participants ont souligné les performances positives des pays participants dans la Déclaration de coopération (DoC).

La conformité globale avec les ajustements de production a été de 114 % en avril (y compris le Mexique), renforçant la tendance à la hausse de la conformité dans les pays participants.

Au vu des fondamentaux actuels du marché pétrolier et du consensus sur ses perspectives, il a été réaffirmé l'engagement actuel des pays participants du DoC avec un marché stable dans l'intérêt mutuel des nations productrices, un approvisionnement efficace, économique et sûr aux consommateurs et un retour juste sur le capital investi.

Ils ont également reconfirmé l'engagement existant de la 10e réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP en avril 2020, amendé en juin, septembre et décembre 2020, ainsi qu'en janvier et avril 2021 de restituer progressivement deux millions de barils par jour (mb/j) des ajustements au marché, le rythme étant déterminé en fonction des conditions du marché.

Ceux-ci ont réitéré l'importance cruciale d'adhérer à la pleine conformité et de profiter de l'extension de la période d'indemnisation, jusqu'à fin septembre 2021, comme l'ont demandé certains pays de basse performance.

Ils ont en outre conclu que les plans de compensation doivent être présentés conformément à la déclaration de la 15e réunion ministérielle de l'OPEP et des non-OPEP.

Les membres ont confirmé la décision prise lors de la 15e réunion ministérielle de l'OPEP et non OPEP en ce qui concerne les ajustements de production pour le mois de juillet 2021, compte tenu des fondamentaux de marché observés.

De même, la nécessité de continuer à consulter et surveiller de près les fondamentaux du marché et de maintenir les réunions ministérielles mensuelles OPEP et non-OPEP jusqu'à la fin de la décision prise lors de la 10e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP le 12 avril 2020 a été souligné.

Le forum a compté sur des discours du président de la Conférence de l'OPEP 2021, Diamantino Azevedo (ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de l'Angola), du président de la réunion ministérielle de l'OPEP et non OPEP, le prince Abdulaziz Bin Salmam (ministre de l'Énergie de l'Arabie Saoudite) et son coprésident, Alexander Novak (vice-premier ministre de la Fédération Russe).

Le prochain événement, la 18e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP est prévue pour le 1er juillet 2021.