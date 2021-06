Sénégal: Réussite des JOJ 2026 - Le Cnoss et la Seter signent un partenariat

Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) 2026 vient de décrocher un partenaire de taille à travers la Société d'exploitation-maintenance du Ter de Dakar (Seter). Cela s'est concrétisé, hier, par la signature d'un partenariat qui s'étale de 2021 à 2026.

Dix jeunes athlètes sénégalais de différentes disciplines sportives seront recrutés par la Société d'exploitation-maintenance du Ter de Dakar (Seter) avec un emploi du temps aménagé leur permettant de concilier vie professionnelle et sportive. Dans un premier temps, cinq ont été ciblés dont un athlète de handisport. Stéphane Volant, Président de la Seter, a, lors de la signature, hier, du partenariat qui le lie au comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) 2026, réaffirmé la volonté de son entreprise d'accompagner ce dernier pour la réussite de l'événement.

En présence de l'Ambassadeur de France au Sénégal, du Directeur de cabinet du Ministre des Sports et du Président du Patronat sénégalais, le Président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), Mamadou Diagna Ndiaye, s'est réjoui de la démarche de la Seter. Selon lui, cette entreprise a compris que le Cnoss a placé l'athlète au cœur de son action aussi bien durant sa carrière sportive que dans la vie post-carrière. «L'organisation des Joj au Sénégal, au-delà de consacrer la reconnaissance de la contribution de l'Afrique aux avancées du sport et de l'olympisme, constitue une opportunité pour mettre en œuvre une véritable stratégie d'héritage et d'amélioration de la pratique du sport de masse», a-t-il indiqué. À son avis, la Seter, en accompagnant le sport et les athlètes, contribue grandement à cet objectif.

Pour M. Franck Riester, Ministre français délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Diagna Ndiaye mérite d'être accompagné dans ses actions. La France, a-t-il confirmé, sera toujours aux côtés du Sénégal, du sport sénégalais et de l'olympisme sénégalais. «Cette belle initiative de la Seter symbolise la mobilisation de l'équipe de France aux côtés de l'ambition sportive et olympique du Sénégal. Le transport ferroviaire est très important et le Président Macky Sall en fait une priorité», a-t-il laissé entendre.