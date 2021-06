Cote d'Ivoire: 1ère édition du Concours mini Miss et Bagnon Mathématiques - Les lauréats récompensés

La première édition du concours mini Miss et Bagnon Mathématiques a connu son apothéose par la récompense des lauréats le 21 mai 2021, au lycée Compa d'Adzopé. Au total, six (6) élèves ont été élus mini Miss et Bagnon Mathématiques sur les 26 nominés.

Chez les filles, l'élève Beda Allechi Chia Alexandra de l'Epp Kaudjis 1 avec un total de 75 points sur 80 a remporté la couronne de la mini Miss Mathématiques. Ses deux dauphines sont respectivement Cissé Korotoum Albertine de l'Epv Méthodiste Adzopé (70 points sur 80) et Logbo Mariella Sarah de l'Ecole primaire Catholique Notre Dame 2 (68 points sur 80).

Au niveau des garçons, Koffi Yao Daniel de l'Ecole primaire privée Méthodiste Adzopé avec 80 points sur 80 a été élu mini Bagnon Mathématiques. Vonnan Miessan Alfred Emmanuel avec 78,5 points sur 80 et Ohuia Ozni Yohan Israël qui a totalisé 77 points sont respectivement les deux dauphins.

Ces différents lauréats susmentionnés ont reçu chacun un kit composé d'un sac, de livres de Français et Mathématiques, d'une gourde et d'un dictionnaire. Un don fait par le Pr Saliou Touré, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire (Smci) par ailleurs président de l'Université internationale de Grand-Bassam et par la présidente de l'Ong « Au service du livre », Sonia Boguifo, marraine volontaire de la cérémonie.

Ces heureux gagnants ont reçu ensuite une enveloppe contenant une somme allant de 15 000 FCfa à 45 000 FCfa en fonction du rang. Lesdites enveloppes ont été offertes par Dia Kader, Fondateur du Compa et Kobi Désiré, directeur général d'administration du Conseil régional de La Mé, qui a, notamment prodigué de sages conseils à tous les candidats potentiels au Cepe 2021.

Les 20 autres nominés n'ont pas été oubliés. Un kit scolaire et un diplôme portant la signature du Pr Saliou Touré ainsi qu'une enveloppe de consolation leur ont été remis. Les écoles d'où sont issus les lauréats ont également reçu des médailles.

Hilaire Atindehou dont la section de la Société mathématique a organisé cette édition du concours mini, a salué l'action du Conseil régional de La Mé. Pour lui, le président du Conseil régional de la Mé est le président d'honneur de la section depuis 2007 et qu'il ne cesse de la soutenir dans ses activités.

Ainsi, ajoute-t-il, « si ouvrir une école, c'est fermer une prison », Patrick Achi « a donc fermé de nombreuses prisons avec ses constructions multiples d'écoles et de collèges dans toute la région ».

Le président de la Smci, Pr Saliou Touré, par la voix de son représentant, Koné Brahima, a dit sa détermination à motiver dès la base les mathématiciens en herbes qui seront jugés complets, au bout de leur cursus scolaire et universitaire.

Le Secrétaire général de la préfecture d'Adzopé, Konan Kouamé Georges, qui présidait la cérémonie, a émis son souhait de voir ce concours connaître une suite les années à venir.