Cote d'Ivoire: Développement des PME - Le Premier Ministre Patrick Achi salue l'accompagnement de la France

Présidant la cérémonie de signature de protocole d'accord entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la Banque publique d'investissement (Bpifrance), le mardi 1er juin 2021 à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a salué l'accompagnement de la France, en vue de l'amélioration du système d'appui au développement des PME ivoiriennes.

« Je me félicite de la signature de ce protocole d'accord qui verra la France, à travers Bpifrance, nous apporter l'assistance et le conseil nécessaires, en vue d'améliorer notre système d'appui aux très petites entreprises et aux moyennes entreprises et d'optimiser leurs résultats », a-t-il dit.

Selon Patrick Achi, la Côte d'Ivoire et la France ont la même vision en ce qui concerne la relance de l'économie qui passe par le développement du secteur privé et l'appui de l'Etat pour favoriser la création d'un plus grand nombre d'entreprises, sources d'emplois et de richesses.

Pour le Directeur Général Bpifrance, Nicolas Dufourcq, ce protocole permettra à sa structure d'accompagner le gouvernement ivoirien à réfléchir à la création d'une banque publique au profit des entrepreneurs ivoiriens.

Pour l'avoir expérimentée en France, Dufourcq estime que c'est une solution adaptée au développement de l'entreprenariat en Côte d'Ivoire et qui pourrait profiter à environ 95% de la jeunesse qui constitue l'avenir du pays.

Les documents du protocole d'accord ont été paraphés par le ministre Adama Coulibaly (Economie et Finances), pour la partie ivoirienne, et par le Directeur Général de Bpifrance.

Bpifrance est un organisme français de financement et de développement des entreprises créé en 2012. Elle est en particulier chargée de soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes.