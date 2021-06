Cote d'Ivoire: Showbiz - Jah Press intronisé chef traditionnel

Salfo Soré, plus connu sous le nom Jah Press dans le milieu show-biz, commissaire général des Kundé, est désormais Naaba Têg Ré, chef coutumier du village de Tampouy-Yarcé, dans la commune de Zitenga, région du Plateau central au Burkina Faso. L'homme du show-biz a été intronisé le 29 mai.

En choisissant comme nom de trône Naaba Têg Ré, le nouveau chef place son règne sous le signe de l'abondance. « En mooré, " Têg ré yãmb zaka, ti coombi laad moag-na" signifie que l'abondance est source d'épanouissement des populations », explique une note du service communication de celui qu'on appelle communément Jah Press à Ouaga.

Le cérémonial a été marqué par plusieurs temps forts dont la sortie du chef, les prestations d'artistes traditionnels et modernes, des salutations et bénédictions des chefs de la région... Aussi, les habitants et ressortissants des villages Riila, Warmin, Kanogo, Sanfin et Tampouy-Yarcé ont-ils fait allégeance au nouveau Naaba.

Homme du show-biz comme nous le mentionnons plus haut, le personnel de Biz'art Production (sa société), les membres du commissariat général des Kundé et de l'Association LIEN, les amis et connaissances du couple Soré ont également manifesté leurs respect, amitié, soutien et bénédictions au Naaba Têg Ré et à son épouse.