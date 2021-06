Cote d'Ivoire: Projets et programmes financés par la BAD - L'institution veut réduire les risques environnementaux et sociaux

Les acteurs chargés de la mise en œuvre des interventions de la Bad en Côte d'Ivoire ont bénéficié d'une session de formation pour s'approprier la politique environnementale de l'institution panafricaine.

Amener les Unités de gestion des projets (Ugp) financés par la Banque africaine de développement (Bad) à une meilleure prise en compte des aspects environnementaux et sociaux prévus dans lesdits projets et les sensibiliser à anticiper tout risque environnemental et social dans la mise en œuvre de ces projets.

C'était là les objectifs de l'atelier de renforcement des capacités des membres des Ugp financés par la Bad en Côte d'Ivoire, qui s'est tenu, du 18 au 20 mai, à la Maison de l'entreprise au Plateau. Cette session a été organisée par la Cellule de coordination et de suivi du portefeuille des projets et programmes de la Bad du ministère du Plan et du Développement.

Le Dr Yéo Nahoua, directeur de cabinet du ministère, a représenté la ministre Nialé Kaba à l'atelier. « Il est important pour la Bad de s'entretenir avec les différents acteurs impliqués dans la gestion des projets et programmes qu'elle finance, à l'effet d'améliorer leur compréhension et le bien-fondé de ses politiques », a-t-il expliqué.

En effet, a appuyé Joseph Martial Ribeiro, directeur général adjoint Afrique de l'ouest de la Bad, pour assurer la durabilité de ses investissements et aboutir à des résultats qui impactent positivement les communautés et leur milieu de vie, la Banque recommande de plus en plus la prise en compte des questions environnementales dans la gestion des projets et programmes de développement.

Au 30 avril 2021, le portefeuille en cours du groupe de la Bad en Côte d'Ivoire comprend 39 opérations totalisant des engagements estimés à 1503 milliards FCfa. Les interventions de l'institution bancaire sont essentiellement orientées vers les secteurs des infrastructures économiques (le transport et l'énergie), de l'agriculture, du social (y compris l'assainissement et l'eau potable) et la gouvernance. Autant de leviers indispensables pour la transformation structurelle de notre économie.

Cet atelier répond également à une des recommandations fortes de la revue à mi-parcours du Document de stratégie pays de janvier 2021.