Algérie: Législatives - Dernière ligne droite de la campagne, primauté des urnes pour asseoir les bases de l'Etat de droit

Alger — Les candidats aux législatives du 12 juin ont réitéré avec insistance, à l'entame de la 3ème et dernière semaine de la campagne électorale, leurs appels aux électeurs à un vote massif le jour J, en vue d'apporter leurs pierres à l'édifice d'un Etat de droit fort, relève la presse nationale paraissant mercredi.

Le journal "El Moudjahid" note d'emblée que les prochaines législatives "représentent une autre étape importante dans le processus de parachèvement de l'édifice institutionnel du pays", ajoutant que les candidats des partis politiques et des listes indépendantes, "convaincus aujourd'hui par une réhabilitation significative de l'acte de voter, réaffirment la nécessité d'accorder la primauté des urnes pour asseoir les bases de l'Etat de droit".

"El Khabar" rapporte, quant à lui, qu'il ne reste qu'une semaine seulement aux candidats pour convaincre les électeurs à aller voter le Jour J, alors que pour le quotidien Echaab, les candidats ont mis l'accent, lors de leurs meetings populaires et activités de proximité, sur la nécessité de rétablir la confiance perdue entre le citoyen et ses institutions élues afin d'édifier un Etat de droit et d'opérer le changement.

De son côté, "El Massa" met en avant les propos des candidats qui appellent à "ne pas écouter les boycotteurs, car ils craignent le changement", tout en soulignant que "toutes les garanties" sont offertes pour assurer la réussite de cet important rendez-vous et aller vers des élections "transparentes et propres".

Pour le quotidien "Crésus", les partis politiques continuaient mardi, à la faveur de la campagne électorale, "à faire valoir la pertinence de leurs programmes respectifs pour séduire le plus large potentiel d'électeurs".

Sous le titre "Les partis optent pour des alliances sélectives", le quotidien "Horizons" estime que "les alliances et coalitions partisanes" se profilent d'ores et déjà à l'horizon et "posent la question des tropismes et préférences de chaque formation politique. Si, à ce propos, beaucoup d'entre-elles souhaitent contracter des alliances sur la base des programmes politiques, d'autres par contre rechignent à faire équipe avec certaines formations".

"Les candidats s'engagent pour le changement et le développement", titre, pour sa part, le "Jour d'Algérie" qui rapporte les propos de plusieurs candidats de formations politiques et de listes indépendantes appelant notamment à voter en masse le jour du scrutin afin d'opérer le changement tant espéré.

"L'Expression" relève, qu'à la fin de la deuxième semaine de la campagne électorale et "à l'exception de quelques dérisions et un manque d'amabilités entre des chefs de partis, la campagne passe presque inaperçue".

"Lancée timidement le 20 mai dernier, elle ne semble toujours pas emballer les 24 millions d'électeurs, appelés à choisir leurs représentants à la prochaine Assemblée populaire nationale (...) surtout que la majorité des quelque 20.000 candidats à la députation est composée de nouveaux visages, des jeunes diplômés et des femmes", estime ce journal.

Le quotidien "La Nouvelle République" rapporte, quant à lui les propos du Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, qui a qualifié depuis Blida le prochain rendez-vous électoral d'"événement d'une vitalité extrême" pour le pays, représentant "une nouvelle étape prometteuse dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle".

"Le Jeune indépendant" note, quant à lui, que les partis politiques continuaient, à la faveur de la campagne électorale, "de faire valoir la pertinence de leurs programmes respectifs pour séduire le plus large potentiel d'électeurs" et ce, en perspective des législatives du 12 juin, mettant l'accent sur la nécessité d'aller voter en force le jour du scrutin.

Dans son Radar, "Liberté" constate que les panneaux mis en place pour l'affichage des listes électorales demeurent "tristement vides", des candidats outre leur option pour l'affichage "sauvage" sur les façades d'immeubles et de commerce, "ont innové en confectionnant des dépliants qu'ils glissent dans les boites aux lettres des bâtiments".