Madagascar: Infrastructures routières - Le long pont de Mangoky prévu en 2023

La construction du pont de 880m reliant les régions Atsimo Andrefana et Menabe est prévue s'achever en 2023. Ce sera un pont-barrage qui facilitera l'irrigation de la rive droite du fleuve Mangoky.

Ce sera finalement un pont-barrage. Dans le projet initial de réalisation de la RN9, il a été prévu de construire un simple pont de 880m avec deux trottoirs chacun sur les côtés, pour enjamber le fleuve de Mangoky, à cheval entre Atsimo Andrefana et la région Menabe. À la place, un pont-barrage sera construit, au niveau du PK 199+700, avec des fondations profondes de 30m. Une prise d'eau sera installée sous le nouveau pont, dans le but d'irriguer la rive droite du fleuve Mangoky, dédiée à des projets pharaoniques d'agriculture.

« Nous sommes actuellement dans la phase de réactualisation des études de ce pont-barrage. Le délai d'exécution de l'infrastructure est prévu pour 2023 » confirme la direction régionale des travaux publics Atsimo Andrefana. Le coût initial total de la construction du pont est de 64, 28 millions de dollars, cofinancé par la Badea, le FSD, l'OFID, le FKDEA et le gouvernement malgache. Le projet connaîtra alors un surplus de coût avec le barrage.Pour le moment, la traversée se fait encore par bac tiré par des cordes et dure entre une et quatre heures de temps. Il n'est pas possible de le traverser en période de pluie en raison des fortes crues.

Rocade

Le pont-barrage est prévu être finalisé avec les travaux de bitumage des deux lots, Analamisampy (PK 107+400) - Bevoay (PK 194+7300) et Bevoay-Manja (PK 274+844) sur la RN9. Le ministre de l'Aménagement du territoire et des travaux publics, Hajo Andrianainarivelo, est descendu constater l'avancement des travaux de réhabilitation. Les travaux sur le lot numéro 1, Analamisampy-Bevoay ont commencé depuis le mois de novembre 2020 et quelques 40km sont en terrassement. Les travaux de construction Bevoay-Manja ont également commencé depuis le mois de juillet de l'année dernière, avec un taux d'achèvement évalué à 15% et avancent tant bien que mal, malgré la pandémie. Les travaux de construction sur les deux lots sont assurés par des entreprises chinoises, CRCC et CRBC.

Par ailleurs, la direction régionale des travaux publics Atsimo Andrefana, informe que les travaux de bitumage entre Bevoay et Morombe (RNT55) sont en perspective, au même titre que celui reliant Manja à Dabaraha. Vers la fin de 2023, la construction d'une rocade est prévue démarrer. Ce sera une voie de contournement de Toliara qui servira à la fois de protection des digues du fleuve Fiherenana.

Ces travaux de revêtement de la RN9, de construction de pont, de rocade et de digue de protection du fleuve Fiherenana à Toliara, visent le désenclavement des vastes zones d'habitation dans les régions Atsimo Andrefana et Menabe, avec des impacts positifs majeurs sur le développement de l'agriculture et du tourisme.