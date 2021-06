Madagascar: Eric Rabesandratana - Prise de fonction sous tension

Le nouveau sélectionneur des Barea présentera sa première liste, ce mercredi. Il dévoilera également les détails du rassemblement à venir, qui se tient dans un contexte particulier.

C'est le moment tant attendu. Éric Rabesandratana doit présenter la liste des joueurs qu'il convoque pour son premier rassemblement, ce mercredi. Certes, il ne devrait pas y avoir de surprise. En effet, le nouveau sélectionneur des Barea a déjà annoncé qu'il allait reconduire le même effectif. Mais l'annonce d'une liste reste un événement particulier, même si on connaît déjà à l'avance la composition du groupe.

Il y aura donc un regroupement pour ce mois de juin, à l'occasion de la fenêtre internationale (ndlr: 31 mai au 15 juin). Un premier rendez vous sous haute tension. Rabe s'installe sur le banc quelques semaines après la suspension de Nicolas Dupuis pour résultats non satisfaisants. Une suspension décidée par le président de la Fédération Malgache de Football, mais contestée par plusieurs membres du comité exécutif et qui a engendré sa dose de polémiques. À cela s'ajoute la déclaration choc d'Abel Anicet Andrianantenaina, lundi matin. Altercation et insomnie, le capitaine a dessiné les contours d'une relation tendue avec le sélectionneur. Ambiance !

Éric Rabesandratana dévoilera aussi d'autres informations sur ce rassemblement. Le lieu, Madagascar ou l'Europe. Les dates également, ainsi que les éventuels matches avec des sparring-partners. Si rencontre amicale il y a, il sera attendu au tournant par les supporters.

Contexte explosif

Tout technicien est sujet à une obligation de résultat. Cependant, cet impératif s'annonce encore plus pesant pour l'ancien du Paris SaintGermain. Et ce, en raison du contexte explosif dans lequel il prend en main l'équipe nationale.

Quelle idée de jeu va-t-il développer? Quel schéma tactique va-t-il utiliser? Et quels joueurs va-t-il aligner dans son onze de départ? On est friands de détails à ce sujet. En attendant d'en savoir plus, une seule certitude demeure: Rabe a bel et bien pris sa fonction malgré les contestations et autres péripéties. Depuis sa nomination, il s'est rapidement mis à la tâche, discrètement mais sûrement. Il a formé son staff technique et il a pris contact avec les pensionnaires de la sélection. L'idéal serait de lui accorder sa chance et de le soutenir, au lieu de s'entêter dans le déni alors qu'il débute à peine sa mission avec les Barea.