Madagascar: Enseignement supérieur - Reprise des cours difficile dans les universités

Les cours reprennent, ce jour, dans les universités. L'organisation de cette reprise s'avère un casse-tête pour les responsables des facultés de l'université d'Antananarivo.

Ils sont bloqués entre l'interdiction de regroupement de plus de cent personnes en un seul endroit et l'effectif des étudiants par niveau d'étude. « Il est impossible de regrouper au même moment les étudiants de première année. Le rassemblement de plus de cent personnes reste interdit, alors que l'effectif des étudiants de première années dépasse largement ce chiffre. Nous allons encore en discuter avec les responsables de chaque mention », indique Fanja Tiana Ralinirina, doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université d'Antananarivo, hier. A la faculté d'économie, de gestion et de sociologie (EGS), la répartition des milliers d'étudiants de première année en plusieurs groupes est en vue. Tous les niveaux d'études font face aux mêmes problèmes. Jusqu'au niveau master, l'effectif des étudiants est au-dessus de cent.

L'effectif des étudiants n'est pas la seule difficulté. Certains enseignants, des « vulnérables », ne seront pas là pour terminer l'année universitaire. Rien ne les oblige à y être, car le chef d'État, Andry Rajoelina, avait annoncé que les personnes «vulnérables », sont autorisées à ne pas se présenter sur leur lieu de travail, pour éviter le risque de contamination.

Cours à distance

Les universités n'ont plus beaucoup de temps. L'année universitaire 2019-2020 devait normalement se terminer au mois de mars, selon le calendrier établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais la plupart des facultés ont encore besoin de quelques mois, pour terminer le semestre pair de cette année universitaire. Pour que ces mesures sanitaires ne soient pas un blocage à l'achèvement de l'année universitaire, des facultés envisagent l'enseignement à distance. « Les enseignants et les étudiants vont travailler ensemble en ligne », lance un enseignant de la faculté des lettres et des sciences humaines. « Les étudiants vont avoir leurs cours sur des polycopiés et ils vont travailler chez eux », ajoute un enseignant de la faculté d'EGS.