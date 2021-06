Congo-Kinshasa: Parlement - Mboso et Bahati en première concertation officielle sur les grandes questions d'actualité

C'est un fait rarissime en République démocratique du Congo de voir les deux Présidents de deux Chambres sœurs du Parlement se rencontrer pour une concertation officielle sur les grandes questions d'actualité.

En effet, le Président de l'Assemblée Nationale, Christophe Mboso, a reçu, le lundi 31 mai 2021, dans son cabinet de travail au palais du peuple, son homologue du Sénat, Modeste Bahati. Plusieurs questions d'actualité appelant une régulière concertation de deux institutions ont rendu possible ce premier tête-à-tête officiel depuis le basculement de la majorité dans les Deux Chambres du parlement.

Puisque la vie de deux Chambres du parlement est constitutionnellement liée notamment, au niveau de la lecture des lois avant leur promulgation par le Chef de l'Etat, il est important pour ces deux Honorables Député et Sénateur se réunissent régulièrement. Au sortir de ce tête-à-tête, le speaker du Sénat a fait une restitution partielle devant la presse. «Il arrive que nous puissions nous concerter. C'est vrai qu'aujourd'hui on le fait devant les caméras, mais nous sommes en concertations permanentes. Et, le Président de l'Assemblée nationale a bien voulu me recevoir aujourd'hui. Nous avons voulu que cette tradition puisse prendre corps et il en sera ainsi pour le reste de notre mandature», a déclaré Modeste Bahati Lukwebo heureux, d'avoir été reçu par un aîné cumulant une longue et riche expérience parlementaire.

Evoquant certains sujets abordés durant cette grande première, Bahati a parlé de la revue de plusieurs questions qui intéressent les deux institutions dont la fin imminente de la session en cours pour ce 15 juin prochain. «Dans 15 jours nous devrions aller en vacances. Sauf si l'état de siège nous contraint à pouvoir travailler. Et nous avons pensé que certaines questions peuvent trouver des réponses par échanges physiques et concertation au lieu des correspondances. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui», a-t-il éclairé.

Hommage à Kitenge Yezu

Répondant à une question sur la brusque disparition du Haut Représentant du Chef de l'Etat, Kitenge Yezu, mort survenue dans l'avant midi du lundi, Christophe Mboso a regretté cette grande perte. «Il a été un grand négociateur, il a participé au règlement pacifique de beaucoup de conflits. Il a réconcilié beaucoup de gens. C'est un homme humble et simple. Il a été au service de la Nation. Et là, nous perdons une grande personnalité politique de l'histoire», a déclaré en substance le Président de la Chambre basse du parlement.