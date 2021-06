Afrique: Tour du Cameroun - Daumont en vert, Solo à 34s du jaune

Le tour cycliste du Cameroun a bouclé sa 4e étape hier mardi 1er juin mai 2021 entre Loum et Limbé sur 129,9 kilomètres. Si c'est le Français Alexandre Léonien qui est le leader au classement général, le Burkinabè Paul Daumont s'est emparé du maillot vert aux points. Son compatriote Souleymane Koné est à 34 secondes du maillot jaune.

Le tour du Cameroun bat son plein depuis le 29 mai et ce, jusqu'au 6 juin 2021. Cette 18e édition est rehaussée par la présence des Français, des Bulgares, des Polonais et des Hollandais. Les Burkinabè présents avec le récent vainqueur du Tour du Bénin, Paul Daumont, essayent de tenir la concurrence tant bien que mal. Si dès la première étape, l'Etalon a été très vite largué au classement général à plus de 9mn 14s, il va tout de même revenir plus fort le lendemain. C'est ainsi qu'il a repmorté le 2e round de cette compétition entre Ntui et Ombessa (111,4 km). Le Burkinabè a devancé Peter Merx de Global Cycling Team et son coéquipier Souleymane Koné.

C'est d'ailleurs « Solo » qui est le plus proche du maillot jaune actuellement sur les épaules du Français Alexandre Léonien. Le coureur burkinabè est 5e au général à 34 secondes du leader. Quant à Paul Daumont, il s'est emparé du maillot vert des points avec 62 points. Il est devant le Bulgare Borislav Ivanov (52 points). C'est la 2e tunique la plus prisée sur un tour cycliste. Ce sera sans doute le lot de consolation des Etalons si Koné n'arrive pas à ravir le jaune ou à monter sur le podium. Ce dernier a d'ailleurs reculé lors de la 3e étape car il était à seulement 4 secondes.

Le tour du Cameroun s'achève le dimanche 6 juin après 9 étapes.