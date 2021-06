Cote d'Ivoire: Ferké - Actions sociales et promotion de l'excellence : L'amicale 2AEFER fait des dons à l'Institut médico-éducatif

Des dons en vivres et non vivres, à l'Institut médio-éducatif Yiriguegnon de Ferkessédougou, spécialisé dans la prise en charge des enfants atteints de handicap intellectuel de la région du Tchologo. Des prix d'excellence aux meilleurs élèves des promotions terminales, 3ème et promotion 6ème des établissements secondaires dont le Lycée moderne de Ferké, le Collège Saint Charles Lwanga de Ferké, le Collège Privé Kiyali Pauline de Ferké, ont marqué la cérémonie d'excellence et de remise de dons, organisée par l'Amicale des Anciens Elèves de Ferké en abrégé 2AEFER. C'était le samedi 29 mai dernier, dans la cité du Tchologo, précisément au collège Saint Charles Lwanga. Cette action entre dans le cadre des activités de terrain de cette Amicale, qui s'est donnée pour mission l'entraide, la solidarité, la promotion de l'excellence et l'assistance aux couches vulnérables de la région du Tchologo.

La remise des prix d'excellence avait une importance toute particulière pour l'Amicale qui a souhaité rendre hommage aux enseignants qui ont marqué leur passage dans les établissements de cette ville. Pour le Lycée, le prix portait le nom de feu Dahouda Ouattara qui, 30 années durant, a servi au lycée moderne de Ferké en tant que professeur de mathématique. Celui du Collège Saint Charles Lwanga portait le nom de feu Kourouma Daniel qui, durant une trentaine d'années, a servi dans ledit établissement comme professeur d'épreuve physique et sportive (EPS). Et pour le Collège privé Kiyali Pauline, le prix portait le nom de Karamoko Mébrou, anciennement professeur de sciences physiques. Il était enseignant au lycée et vacataire dans ledit collège. Il y est resté pendant les durs moments des crises successives qu'a connu la Côte d'Ivoire.

Hommages aux enseignants

Les prix étaient composés d'un diplôme d'excellence et une enveloppe pour récompenser le mérite et soutenir les parents dans la scolarisation de leurs enfants. L'Amicale ne s'est pas arrêtée-là. Elle a également fait don à chacun des 3 établissements. Notamment un jeu de maillots, un ballon de foot et un mégaphone. À l'endroit de l'Institut médico-éducatif Yiriguegnon de Ferké qui a en charge les enfants atteints de handicap psychomoteur, grâce au dynamisme de ses membres, l'Amicale 2AEFER a fait don d'un congélateur d'une capacité de 300 litres, de 20 sacs de riz, 13 matelas, 40 tenues pour les pensionnaires, une dizaines de seaux, une bouteille de gaz B12, des cartons de poissons, de viandes, de pâtes alimentaires, des produits d'entretien et une enveloppe de 100.000 francs.

Le président de cette Amicale, Jean Prisca Kokro, qui était accompagné des membres venus d'Abidjan et d'autres villes de l'intérieur a situé l'intérêt de cette cérémonie : « Il s'est agi pour nous de donner un peu de ce que nous avons reçu de cette ville où nous avons fait nos classes et dont l'amour nous est resté. L'action que nous avons menés décrit bien la raison de notre existence et cadre bien avec nos missions et objectifs, promouvoir l'excellence, porter appui et assistance aux couches les plus vulnérables de Ferké. Grâce à la mobilisation de nos membres et à leur engagement, nous avons mobilisé des ressources nécessaires et agi sur fonds propres pour faire ces dons ». Il a ensuite salué le sens du sacrifice, du partage et du don de soi manifesté par les membres de l'Amicale 2AEFER.

Il faut faire remarquer que l'ensemble de ces dons a été entièrement financé par les membres de l'Amicale 2AEFER, composés d'élèves de la promotion 90/2000 des trois établissements secondaires de Ferké de cette époque. Le directeur du Collège Saint Charles Lwanga, Frère Anatole dont l'établissement a abrité la cérémonie s'est dit très touché par ce geste d'une haute portée sociale et humanitaire fait par les membres de l'Amicale des anciens élèves de Ferké (2AEFER). Il a salué la noblesse de l'œuvre qui traduit bien le don de soi, le sens du partage et de l'humanisme de ses membres. Il a souhaité que l'Amicale vive longtemps et demeure solidaire pour le bonheur des couches sociales les plus défavorisées et pour la promotion de l'excellence.

Une action sociale et humanitaire salué par tous

Le représentant du maire de Ferké, Koné Dotanan, a dit grand merci à l'Amicale pour ce geste très remarquable et louable pour la ville de Ferké. Le représentant du président du Conseil régional du Tchologo, Koné Drissa, directeur du Développement humain au Conseil régional, s'est dit séduit par l'action sociale et humanitaire posée par l'Amicale en seulement moins de 2 années d'existence. Cela témoigne du dynamisme des membres et de la vision du président et son équipe" a-t-il fait remarquer. Le directeur de l'Institut Médico-éducatif Yiriguegnon, Closius Adjemian, a exprimé toute sa reconnaissance à cette Amicale pour son appui à son Institut.