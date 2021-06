Cameroun: Lutte contre le Covid-19 - Front commun

C'est l'une des recommandations formulées par les experts le 28 mai dernier, à l'issue du colloque international organisé au Palais des congrès de Yaoundé par l'Eiforces.

L'Ecole internationale des Forces de sécurité (Eiforces) a organisé les 27 et 28 mai derniers, au Palais des congrès de Yaoundé, un colloque international visant à trouver des armes plus efficaces pour lutter contre le coronavirus en Afrique. Au moment où les portes de ce banquet intellectuel se referment, experts en sécurité, universitaires, scientifiques et hommes politiques ont convenu d'un ensemble de résolutions. La plupart d'entre elles invitaient les Etats africains à conjuguer leurs efforts, afin d'opposer à la pandémie du coronavirus une riposte globalisée.

Au moment où il lisait le rapport général des travaux, le Pr. Bernard Raymond Guimdo a indiqué que la grande majorité des intervenants ont suggéré la mise en place d'une plateforme collective. Laquelle permettra de fédérer les énergies ou les contributions des différentes parties. Ils ont également proposé de susciter la coopération entre les différents laboratoires du monde pour un partage d'expériences. Cela permettra, non seulement d'agir dorénavant plus rapidement, d'éviter de pertes en vies humaines, aux lourdes conséquences économiques, politiques et sociales ; mais aussi d'avoir des résultats probants face à de telles situations. « La menace étant asymétrique, l'ennemi invisible et furtif ».

Les participants ont aussi proposé une meilleure prise en compte des solutions endogènes. Car pour eux, les contributions de la médecine africaine se sont avérées être de vraies alternatives, à côté de la médecine conventionnelle. « Dès lors qu'elle a contribué à guérir des personnes infectées, et à maintenir bas le taux de létalité sur le continent, la pharmacopée africaine mérite désormais d'être reconsidérée », a martelé le rapporteur général.

Comme à l'ouverture, le secrétaire d'Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, Galax Etoga a présidé la cérémonie de clôture de cette rencontre. Il était assisté du directeur général de l'Eiforces, le général de brigade, André Patrice Bitote.