Cameroun: Lutte contre le SIDA et le paludisme - Les Etats-Unis annoncent un appui de 53,6 milliards de F

Vernelle Trim Fritzpatrick, chargée d'affaires en fin de séjour l'a annoncé au terme d'audiences avec le Minfi et le Minepat lundi et mardi.

Le ministre des Finances (Minfi), Louis Paul Motaze a reçu hier en audience, le chargé d'affaires des Etats-Unis au Cameroun, Vernelle Trim Fritzpatrick. Au sortir de cette entrevue, la diplomate a indiqué à la presse qu'étant en fin de séjour au Cameroun, elle était venue dire au revoir au Minfi et discuter de la coopération entre les deux pays.

Les deux personnalités ont aussi discuté des stratégies à mettre sur pied pour attirer les investisseurs américains au Cameroun. Il est question que ceux-ci viennent investir dans divers secteurs, tout en créant des emplois pour les jeunes en particulier. La mise en place d'un plan sur l'amélioration du climat des affaires au Cameroun était également au menu, sans oublier le secteur sanitaire, notamment la lutte contre le Sida et le paludisme.

En effet, les Etats-Unis ont l'intention d'investir plus de 100 millions de dollars (environ 53,6 milliards de F) dans ces deux projets l'année prochaine. Vernelle Trim Fritzpatrick a précisé que ces deux programmes représentent une partie de l'investissement du gouvernement américain au Cameroun.

C'est dans la même veine que la diplomate a été reçue lundi dernier par le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey. Vernelle Trim Fritzpatrick s'est dit triste de quitter le Cameroun, d'autant plus que c'est un pays qu'elle a beaucoup apprécié. Elle a notamment été marquée par l'esprit entrepreneurial des jeunes.

D'après elle, ce n'est pas un hasard si le Cameroun possède une « Silicone Valley » à Buea. Ce haut lieu d'innovation et de talents est un plus pour galvaniser la jeunesse et l'entrepreneuriat. Le Minepat et la diplomate américaine ont également parlé des opportunités et du potentiel existant, des points positifs qui aident à promouvoir le commerce et le développement économique du Cameroun, tout en se basant sur l'expertise des entreprises américaines.