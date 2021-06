Sénégal: Voulant bénéficier d'une prime - K. Haidara dépose une fausse attestation du bac

Le Parquet a requis un an dont six mois ferme contre K. Haidara, ex-assistante de direction dans une structure publique. Elle est poursuivie pour faux et usage de faux dans un document administratif et tentative d'escroquerie sur des deniers publics.

Assistante de direction dans une structure publique, K. Haïdara a voulu trop gagner en réclamant une prime de 700.000 FCfa, conformément à son statut. Pour cela, elle a déposé aux Ressources humaines de sa structure une «attestation provisoire du baccalauréat» qu'elle aurait obtenue en 2016. Après vérification de l'authentification, il a été constaté que celle-ci était fausse. Ces faits lui ont valu un licenciement en mars 2020 et une arrestation suivie de comparution, hier, à la barre du Tribunal de Dakar.

Prévenue de faux et usage de faux dans un document administratif et de tentative d'escroquerie sur des deniers publics, K. Haïdara a contesté les faits. Même si elle prétend avoir obtenu son diplôme la même année, cela n'a pas été attesté par l'Office du bac. Mieux, d'après l'accusation, le procès-verbal de délibération mentionne qu'elle a été ajournée. Cela a été attesté, selon toujours l'enquête, par son relevé de notes avec une moyenne de 5,41 sur 20.

«Qui vous a remis ce document», lui a demandé le juge. «C'est le jury qui me l'a délivré», a-t-elle répondu, précisant avoir décroché son bac au premier tour. À ce propos, l'Agent judiciaire de l'État (Aje) lui a notifié qu'un jury ne délivre pas d'attestation provisoire du bac, mais plutôt des relevés de notes.

À en croire K. Haïdara, son arrestation fait suite à un «désaccord» avec sa hiérarchie sur le partage d'une prime...

Le témoin, A. Coulibaly, représentant de l'Office du bac, a confirmé, à la barre, la fausseté du document. D'abord, il a souligné que le numéro de table figurant sur l'attestation provisoire ne correspond pas à celui de K. Haïdara. Ce numéro renvoie à un autre candidat au bac, a-t-il avancé.

Dans sa plaidoirie, l'Agent judiciaire de l'État croit savoir que la dame a déjà bénéficié des avantages liés à ce diplôme. En 2017, a-t-il dit, elle a été reclassée avec une prime de 300.000 FCfa. Par la suite, selon lui, elle a encore voulu réclamer une prime complémentaire de 700.000 FCfa. Pour la réparation, il a demandé 5 millions de FCfa.

Pour sa part, le Ministère public est convaincu que les faits de faux sont caractérisés et imputables à la prévenue. Par conséquent, il a requis deux ans dont six mois ferme et une amende de 100.000 FCfa. Pour la défense, rien n'a été versé au dossier pour démontrer que le document est «faux». L'avocat pense que sa cliente dérangeait. C'est pourquoi, il fallait se débarrasser d'elle. À ce titre, il a plaidé la relaxe, à défaut du bénéfice du doute. Le Tribunal rendra son verdict le 8 juin prochain.