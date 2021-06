Cote d'Ivoire: Élection à la Fif - Les candidats acceptent de mettre "balle à terre"

Le lancement du concept initié par des hommes de médias a eu lieu, mardi, à l'hôtel Radisson Blu.

Une fois n'est pas coutume, les trois candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Sory Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba, étaient réunis le mardi 1er juin, à l'hôtel Radisson Blu, autour d'un idéal commun, celui d'apaiser l'atmosphère au sein du football ivoirien. Ce, à l'initiative de Anne-Marie N'Guessan, journaliste et présidente de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire (Unpsci) et de Frédéric Konan, chargé de communication du Comité de normalisation de la Fif, autour du concept « balle à terre ».

« Balle à terre pour un football qui gagne est un concept pensé pour rassembler les acteurs de notre football qui, depuis un bon moment, connaît des soubresauts », a expliqué Anne-Marie N'Guessan.

Séance tenante et devant de nombreux acteurs du sport et du football ivoirien parmi lesquels Allah Yao François, directeur de cabinet, représentant le ministre de la Promotion des sports, des présidents de club et les joueurs de la sélection nationale et leur staff, les candidats à la Fif ont adhéré à ce concept.

« Dès que j'ai été approché, je n'ai pas hésité », a déclaré Idriss Diallo, premier candidat à prendre la parole. Le candidat de la team « Rassemblement pour gérer autrement » a salué l'initiative dans laquelle il s'est dit pleinement engagé. Il a toutefois attiré l'attention des uns et des autres sur les propos néfastes sur les réseaux sociaux et exhorté le Comité de normalisation à agir rapidement pour que le processus électoral aille à son terme.

Prenant la parole en deuxième position, Didier Drogba est allé à l'essentiel en émettant le souhait que l'atmosphère soit apaisée pour l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. « La priorité, aujourd'hui, c'est le ballon qui doit rouler, apaiser et rassembler. Nous sommes en course pour l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et dans le mot fédération, il y a fédérer, rassembler, pas pour une personne mais pour vous les joueurs, pour cette jeunesse qui rêve de vous ressembler et cela n'a pas de prix. Le meilleur moyen de dédramatiser, c'est ce genre d'initiatives », a-t-il dit.

Enfin, Sory Diabaté a invité les acteurs à s'approprier des valeurs fortes pour une atmosphère plus détendue dans le football ivoirien. « J'ai adhéré au concept Balle à terre parce qu'ayant été acteur pendant 18 ans à la Fif. Je souhaite que nous allions au-delà des mots, que cette rencontre, aujourd'hui, marque un pas de géant pour une véritable paix dans notre football. Rien ne peut s'obtenir dans l'instabilité, dans les conflits », a-t-il expliqué.

Le directeur de cabinet du ministre de la Promotion des sports a, pour sa part, indiqué que le football a été l'un des ciments du retour de la paix social.

Il a également invité les uns et les autres à respecter les règles. « Quel que soit l'enjeu, si chacun des acteurs accepte de respecter les règles, le rôle de l'arbitre est facilité. Si les candidats acceptent de mettre balle à terre, nous partons avec le principe de jouer franc jeu », a-t-il déclaré.

Associés à cet évènement, les joueurs de la sélection ont également appelé leurs aînés à aimer le football ivoirien et à œuvrer pour que la sélection bénéficie d'un environnement sain. Serey Dié, Max Gradel et Serge Aurier ont été appelés à porter la voix de leurs coéquipiers. Une photo de famille entre les candidats et les initiateurs du concept autour d'un ballon a mis fin à la cérémonie.