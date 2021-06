Bénin: "Sur le chemin de la restitution des œuvres aux Africains", essai de Christian Kader Keita

La réclamation présentée par le président béninois Patrice Talon en 2016 est devenue source de recherches pour Christian Kader Keita, d'origine mauritanienne et congolaise, une plaidoirie pour rendre ce que des supposés possesseurs illégitimes ont pris à l'Afrique

Après une première tentative en 1960, lors de la Table Ronde de Léopoldville, et plus récemment la réclamation de Patrice Talon, l'heure est désormais à la recherche des voies et moyens de la "Restitution" entre les supposés possesseurs illégitimes d'un côté et les propriétaires spoliés de l'autre.

Dans l'essai "Sur le chemin de la restitution des œuvres aux Africains " paru aux éditions Sidney Laurent, l'auteur démontre qu'une grande partie du patrimoine africain a été arrachée aux peuples d'Afrique pour se retrouver, tantôt dans des musées, tantôt chez de riches collectionneurs, privant ainsi les Africains de la possibilité de connaître et de tirer profit d'une part substantielle de leur culture. Il estime que le désir de voir ces œuvres retrouver les terres africaines coïncide avec le besoin, de plus en plus exprimé par la nouvelle génération, de retrouver ses racines, son passé, pour mieux se porter dans le présent et se projeter dans le futur.

Il établit la thèse de la restitution des œuvres comme une réponse à un besoin presque vital : une recherche de sa propre identité. On n'imagine plus les progrès futurs de tout un continent sans une solution réparatrice à cette question. Ainsi, la restitution, en plus d'être un acte réparateur, serait aussi un acte de justice et de solidarité à caractère universel.

Christian Kader Keita admet que le chemin de la restitution des œuvres aux Africains est parsemé d'embûches. Aussi, de façon pragmatique, l'auteur aide et encourage l'Occident et l'Afrique à persévérer dans la recherche de solutions innovantes.

L'option de bonnes négociations se dégagerait sur un chemin sur lequel, affirme-t-il, on est obligé de marcher au lieu de courir ; ces moments de marche sont propices pour méditer, pour rêver, rêver à un monde plus égalitaire, un monde où l'homme saura donner, partager et recevoir.

Christian Kader Keita est actuellement contrôleur financier (SNCF). Il est diplômé en droit des affaires (Caen Normandie), titulaire d'un MBA Management et Finances (Concordia à Montréal) et d'un Master 2 (IAE Caen). Il est secrétaire général du Rice et directeur associé chez Avutann.

Depuis 2006, il a évolué dans de grands groupes industriels en assurant des missions de manager de transition (contrôleur financier ou responsable de contrôle de gestion).

Répertorié dans le « Gotha noir » pour l'exemplarité de son parcours, il accompagne aujourd'hui les jeunes créateurs d'entreprises orientés vers l'Afrique dans le cadre de l'association Le RICE (Réseau international des congolais de l'extérieur), qu'il a rejoint en 2015, afin de faire coïncider les valeurs de solidarité et d'entrepreneuriat.

EAN13 : 9791032643952

ISBN : 979-10-326-4395-2

19,90 euros