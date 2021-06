Algérie: Para-Tennis table - L'Algérien Boumedouha au tournoi qualificatif aux Jeux paralympiques

Alger — Le pongiste algérien Karim Boumedouha prendra part au tournoi de para-tennis de table, prévu jeudi, vendredi et samedi à Lasko, une ville thermale de l'est de la Slovénie, dernière opportunité de qualification aux Jeux paralympiques de Tokyo (24 août-5 septembre 2021) pour les athlètes non encore qualifiés de tous les pays.

Conduit par l'entraineur national Fakhreddine Sebia, l'unique représentant algérien au tournoi de Slovénie, qui est attendu mercredi à La?ko, aura la lourde tâche de disputer le seul ticket par classe (C10).

"Selon la réglementation, chaque pays n'aura droit qu'à un seul athlète par classification (il y en a 11 en tout en messieurs et en dames). Boumedouha, vice-champion d'Afrique en 2019, est fin prêt près pour la compétition à laquelle il s'est bien préparé, malgré les conditions sanitaires liées à la Covid-19, très difficiles et que tout le monde connait. On a de grands espoirs de voir notre pongiste s'offrir un billet à Tokyo, car il possède les qualités requises et un bon potentiel pour le faire", a indiqué l'entraineur Sebia.

En prévision de sa participation au tournoi de Slovénie, Boumedouha s'est donné à fond aux entrainements en France, pour avoir un bon niveau pour ces qualifications. Il avait décidé d'intégrer l'équipe nationale d'Algérie avec une bonne opportunité de représenter le pays de ses origines aux JP-2020, un palmarès qui lui manque. Son titre de vice-champion d'Afrique lui a permis de devenir le premier athlète algérien de para-tennis de table à entrer dans un classement mondial et atteindre la 34e position et 3e en Afrique en solo, dans le dernier runking de 2020.

Déjà son palmarès en équipe de France plaide pour lui, avec un titre de vice-champion du Monde en 2006, 4 titres de champion d'Europe et 15 titres de champion de France de para-tennis de table.

" Son rêve est de se qualifier au rendez-vous nippon. Il espère que ces précédents titres en équipe de France et avec l'Algérie, en appelleront d'autres, avec les JP-2020, qui restent aussi le rêve de son père. D'ailleurs, il avait répondu favorablement et avec enthousiasme, à l'appel de son pays", a indiqué l'entraineur national Fakhreddine Sebia.

Le tirage au sort du tournoi qualificatif de La?ko est prévu, ce mercredi avant la réunion technique, tandis que l'événement se déroulera, les 3, 4 et 5 juin conformément aux lois en vigueur sur le tennis de table, aux règlements des compétitions internationales et aux directives spécifiques Para TT.

Le tournoi finale devra permettre aux vainqueurs des onze classes en cours de se qualifier à Tokyo, soit 22 pongistes dont 11 chez les dames.

" L'année dernière, lorsque les qualifications avaient été reportées, nous avions 250 inscriptions. Nous aurons également plus de 200 pongistes de plus de 50 pays cette année. Ce n'est pas étonnant, cependant, puisque les joueurs veulent aller concourir à Tokyo", a indiqué Gorazd Vecko, qui supervise l'aspect sportif de la compétition à La?ko, ajoutant qu'aucun spectateur ne sera autorisé sur le site, mais le public pourra suivre le tournoi sur une application spéciale et sur YouTube officiel de NPC Slovénie.