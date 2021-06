Congo-Brazzaville: Enjeux de l'heure - Lamuka dénonce des manœuvres sur la réforme électorale

Pour faire échec à cette tentative, Martin Fayulu et Adolphe Muzito envisagent d'organiser des manifestations publiques.

Le présidium de Lamuka a dénoncé, le 31 mai, le comportement irresponsable de l'Assemblée nationale tendant à adopter en catimini la loi organique sur la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Ce regroupement politique insiste sur la dépolitisation et la fonctionnarisation de la Céni et réaffirme que la réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Céni doit impérativement se faire de façon consensuelle entre toutes les parties prenantes.

Face à ce constat, le regroupement dirigé par Martin Fayulu et Adolphe Muzito « met en garde le bureau de l'Assemblée nationale et les députés contre leur sordide intention de vouloir préparer une nouvelle fraude électorale, en imposant au peuple congolais une loi taillée sur mesure ». Pour faire échec à cette tentative, le présidium de Lamuka envisage d'organiser des manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national. « Le présidium prend à témoin le peuple congolais et l'appelle à constater que la supercherie consistant à éclater le FCC/Cach en deux entités distinctes ainsi que la tentative échouée de liquider Lamuka avaient pour motivation principale la conservation du pouvoir... », ont précisé les leaders de ce regroupement politique