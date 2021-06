Congo-Brazzaville: Midem Talent - lLa plateforme poursuit son pari de former les artistes dans le secteur de la musique

Destiné aux managers, agents, labels et éditeurs évoluant dans le domaine de la musique, le Midem Talent vient de lancer une nouvelle édition afin de permettre aux artistes de booster leur carrière et renforcer leur réseau à l'international.

L'appel à candidature est en cours et il prend fin le 25 juillet. Anciennement appelé « Midem Artist Accelerator », le « Midem Talent Exporter » est organisé tous les ans pour permettre aux artistes d'acquérir de nouvelles compétences, de vivre de nouvelles expériences afin de lancer une carrière à l'international. A en croire les organisateurs, chaque édition se veut un nid de rencontres enrichissantes et professionnelles pour l'industrie musicale. Ce, avec pour but de faire nouer des partenariats commerciaux tangibles au profit des artistes.

Avec des talents confirmés et ceux en herbe qui tentent de se démarquer petit à petit, le Midem Talent Exporter constitue une bonne opportunité pour les artistes du Congo. La tendance aux abonnés absents des musiciens congolais lors de grands événements musicaux du continent, voire internationaux, montrent combien la formation, le réseautage, la communication et le marketing sont encore faibles dans le domaine.

Cette année, les critères de sélection au Midem Talent impliquent entre autres : d'être un artiste solo ou un groupe, d'avoir 18 ans ou plus, d'être prêt à exporter sa musique, de présenter une création musicale originale en audio ou vidéo, d'avoir un entourage professionnel (manager, label, agent, etc.) et de présenter une stratégie de développement de carrière, y compris l'export, avec des objectifs concrets à court et à long terme. Aussi, l'artiste postulant doit avoir fait au moins cinq spectacles live officiels entre 2019 et 2021.

Selon les organisateurs, les artistes ou groupes sélectionnés participeront d'office au Midem Digital prévu en novembre, en France. En outre, le Midem offrira aux artistes retenus : une présentation de leurs projets pendant le Midem Digital de cette année, des rencontres avec des agents, labels, promoteurs de festival et autres professionnels de l'industrie musicale, des sessions de formation sur le développement de carrière et autres programmes du Midem.

En tant que plateforme pour le réseautage, avec la découverte de nouveaux services dédiés aux artistes, le Midem s'engage également à apporter une assistance professionnelle aux artistes à travers son équipe technique et logistique, ainsi qu'à promouvoir les lauréats sur ses supports de communication, à savoir : sites web, réseaux sociaux, newsletters, campagnes de communication, etc.