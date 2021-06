Sénégal: Labéllisation des plantes médicinales - La fondation Sococim accompagne le groupe at-teen

Mettre les plantes médicinales sous une présentation labellisée. C'est l'objectif que s'est fixé la PME AT-TEEN Groupe.

Spécialiste des figuiers et de la médecine par les plantes, la promotrice Ramata Seydi, ambitionne de voir ses produits sur les grandes surfaces afin de rompre d'avec les formes de présentation jusqu'ici connues dans ce secteur et gagner des parts de marchés sur un espace de distribution en plein essor au Sénégal. «L'objectif est de pouvoir accéder aux grandes surfaces. Car, les gens ont tendance à y aller faire leurs courses et acheter tout à la fois (denrées alimentaires, produits cosmétiques et autres. Nous voulons aussi nous positionner sur ces segments de marché pour atteindre de potentiels clients qui peuvent avoir besoin des produits», a déclaré Ramata Seydi.

C'est dans cette perspective qu'elle a sollicité et obtenu un financement de 2.800.000 à la Fondation Sococim. Un financement destiné à acquérir un matériel pour la transformation et l'emballage des produits issus de la transformation des plantes médicinales et les présenter sous forme d'infusion. «Nous faisons la transformation des plantes médicinales en thé infusion.

Les légumes, et certaines plantes comme le figuier sous différents aspects domestique et sauvage (les cactus qui sont au bord des plages ou garga mbosé) regorge d'innombrables vertus et «nous pouvons les mettre en infusion. Les plantes médicinales sont traitées comme de vulgaires produits, en fagots, écorces, poudre ... et il n'y a pas de doses. Nous nous allons mettre les plantes médicinales et les légumes qui regorgent de beaucoup de vertus en infusion, et aussi les figues et les figues de barbarie (excellente pour la santé notamment contre l'anémie et riche en vitamines C)».

Facilitateur dans la rencontre entre La Fondation Sococim et le groupe AT-TEENN, le président de la rencontre des entrepreneurs (RDE) a souligné que le problème des entrepreneurs se trouve dans la structuration des projets. Ce qui rend l'accès difficile au financement. Ratsimandresy Rivolala a déploré les lenteurs dans les procédures. Ce qui fait l'intérêt du modèle de la Fondation Sococim.

«Nous trouvons les financements de la fondation très intéressants car, ne comportant pas de taux d'intérêt et étaler sur plusieurs mois jusqu'à deux ans. Et la rapidité dans les procédures est aussi un atout contrairement à certaines structures mêmes publiques qui s'activent dans le domaine du financement des projets des jeunes», a-t-il dit.