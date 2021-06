Afrique: Edition 2021 des Trophées African Banker - Le magazine African Banker annonce la liste des nominés

Le magazine African Banker a annoncé hier la liste des nominés pour l'édition 2021 des Trophées African Banker. « Ces prix sont devenus l'événement le plus respecté et le plus reconnu du secteur rendant hommage aux réalisations des banques africaines. » Ils sont remis lors des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, haut patron de l'événement, et sont parrainés cette année par le Fonds africain de garantie, la Bank of Industry (Nigeria), la Banque du développement du Mali et TagPay.

La cérémonie des Trophées African Banker sera diffusée en direct le mercredi 23 juin 2021 et saluera les succès du secteur bancaire sur le continent africain, annonce le magazine African Banker via un communiqué de presse. Selon lequel le groupe Standard Bank est en tête du nombre de nominations avec huit candidatures dans sept catégories, dont celles de la Banque africaine de l'année et de la Banque d'investissement de l'année.

Aussi, note le document, la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe (TDB) figure également en bonne place avec cinq nominations, dont celle d'Admassu Tadesse, président-directeur général, pour le titre de Banquier africain de l'année. La United bank for Africa demeure également sur la liste des nominés notamment dans les catégories, banquier de l'année (Kennedy Uzoka) et Trophée de l'Innovation dans les services financiers.

« Cette année, nous avons reçu un nombre record de candidatures dans toutes les catégories et le comité des trophées a longuement débattu pour sélectionner les nominés. », précise l'éditeur du groupe African Banker. Omar Ben Yedder, en l'occurrence, cite « parmi les thèmes récurrents, l'essor de la numérisation, le travail accompli par les banques pour soutenir les entreprises de toutes tailles durant la pandémie et l'importance de l'innovation ».

Toutes les candidatures reçues ont démontré, selon lui, l'extraordinaire résilience du secteur des services bancaires et financiers en ces temps difficiles et le rôle essentiel que joue le secteur pour atténuer l'impact économique de la pandémie et soutenir la croissance, tout en apportant des solutions innovantes à nos entreprises et à nos communautés.

Outre les catégories mentionnées ci-dessus, la cérémonie des Trophées African Banker décernera des distinctions spéciales : Trophée de carrière exemplaire, 'African Banker Icon', Ministre des finances de l'année ainsi que les Banques régionales de l'année renseigne le communiqué enfin.