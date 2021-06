Sénégal: Promotion de la culture de la lecture - L'Ipa lance un appel à propositions de sujet

L'Association internationale des éditeurs (Ipa) commence dès aujourd'hui à accepter les candidatures pour des projets visant à développer l'habitude de la lecture au-delà des salles de classe en Afrique.

Selon un communiqué de presse, des subventions de 200 000 $ du Fond pour l'Innovation de l'édition en Afrique (Apif) seront accordées aux meilleures idées. «L'édition africaine repose fortement sur l'éducation jusqu'à 90% des ventes sur certains marchés - la lecture étant

largement considérée exclusivement comme un moyen de poursuivre sa scolarité ou d'acquérir des compétences professionnelles. En

parallèle, de nombreux éditeurs africains ne sont que trop dépendants des ventes de manuels scolaires imprimés pour les gouvernements, un modèle économique à sens unique, qui les a fait sombrer lorsque le Covid-19 a obligé à la fermeture des écoles et a conduit à l'enseignement en ligne », renseigne la même source.

Le thème de l'Apif 2022 de cultiver l'habitude de la lecture est volontairement fait pour attirer un large éventail d'innovations.

Quelques exemples : il pourrait s'agir de développer la chaîne de valeur de l'édition (auteurs, illustrateurs, traducteurs, agents littéraires, libraires, distributeurs, etc... ) ou encore d'améliorer l'accès aux livres par le biais de bibliothèques publiques.

Le Comité de l'Apif, dirigé par la Présidente de l'Ipa Bodour Al Qasimi et comprenant des éditeurs chevronnés du Ghana, du Kenya, du

Nigéria, de Tunisie et d'Afrique du Sud, considère que cultiver la lecture pour le plaisir en Afrique - en particulier chez les enfants et les jeunes adultes - apporterait des bénéfices socio-économiques à l'échelle du continent sur le moyen et le moyen terme.

« Le plaisir de la lecture et ses immenses bienfaits sur le bien-être mental, les capacités intellectuelles et les aptitudes sociales sont à portée de main en Afrique, où 60% de la population a moins de 25 ans. Par ailleurs, un secteur du livre diversifié est bon pour l'édition et ses nombreuses industries satellites, qui emploient des centaines de milliers de personnes. Le défi de l'Apif de cette année est particulièrement passionnant parce qu'il est d'une grande envergure. J'espère voir quelques grandes idées pour que davantage d'Africains lisent sur leur temps libre. », a déclaré Bodour Al Qasimi.

Dr. Tariq Al Gurg, Président directeur général de Dubaï Cares et membre de son Conseil d'administration a déclaré que lire est l'une des compétences de vie les plus essentielles, qui peut ouvrir l'esprit des gens à un monde de possibilités et de découvertes.