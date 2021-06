Sénégal: Bambey / Implantation de l'industrie laitiere de refane - Vers une autosuffisance en lait 100% sénégalais

La commune de Refane située dans l'arrondissement de Lambaye, dans la région de Diourbel, va abriter la phase 1 du projet d'implantation d'une industrie laitière pour une autosuffisance en lait 100% sénégalais. Le choix de cette localité s'explique par la situation géographique de cette localité donnant accès à l'autoroute mais aussi sa position à mi-chemin entre les deux plus importantes villes du pays Dakar et Touba. Ce projet dont la cérémonie de lancement a eu lieu hier, mardi 1er juin 2021, devrait générer des centaines d'emplois mais aussi une masse salariale de plus d'un milliard 170 millions de frs.

L e Sénégal dépense plus de 58 milliards de Frs pour l'importation du lait. C'est la raison pour laquelle la station Agri techno en partenariat avec la commune de Réfane a profité de la journée du lait pour procéder au lancement d'une industrie laitière dans cette partie du département de Bambey. Il s'agit d'un projet d'une importance capitale pour la commune de Refane, pour la région de Diourbel et pour le Sénégal.

Le maire de la commune de Refane Djib Thiao explique : « c'est un projet d'envergure qui va permettre aux populations de trouver du travail et qui va nous permettre de faire des innovations majeures dans la production laitière au Sénégal. C'est aussi un projet très structurant que nous avons formulé avec de la station Agri techno qui va permettre à court terme de générer des milliers d'emplois avec une importante masse salariale. Rien que la première phase dépasse un milliard. Le chômage est devenu endémique en général dans la région de Diourbel, dans le département de Bambey et en particulier dans la commune de Refane parce que les jeunes pour l'essentiel sont tous à Dakar ou ailleurs en train de faire de petits boulots. Nous sommes en partenariat avec station agri techno sous le contrôle de l'autorité territoriale, en l'occurrence Monsieur le Gouverneur de la région de Diourbel pour faire de ce projet une réussite totale. Nous croyons qu'à terme Refane sera le point nodal ou le point central de la production laitière au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et même en Afrique.

Nous croyons que nous pouvons être demain en mesure de retrouver de lait made in Refane, made in Diourbel, made in Sénégal dans un supermarché de Bamako, de Kigali, de Paris ou de New Delhi. Le Cotonbelt ou la ceinture de coton des Etats unis dont on parle a démarré par une industrie cotonnière. Nous pouvons, à partir de cette industrie laitière, cerner l'expérience dans les communes, aux alentours dans la région de Diourbel, dans la région de Thiès, faire des productions record de lait transformé ici à Refane par ses fils qui sont à l'usine travailleurs, ouvriers, chauffeurs pour gagner le marché mondial. J'y crois ».

Et il poursuit : « Le seul appel que je lance, c'est de demander aux populations, aux jeunes de s'approprier de ce projet. Les retombées seront immenses. Il faudrait qu'on se serre la ceinture, qu'on s'engage tous dans la même dynamique pour que ce projet soit une réussite au bonheur des populations de Refane, du département de Bambey, des régions de Thiès et de Diourbel ». Le Maire de la commune de Refane se veut toutefois clair : « ce sont les communautés qui vont apporter leurs terres et le partenaire va apporter son expérience et son financement ».

Ces terres, selon lui, vont rester la propriété des communautés. « Un paysan qui désire être avec le projet pour produire du fourrage, nous l'accompagnerons en lui délivrant une délibération en afin qu'il puisse faire la culture fourragère, signe des contrats et des conventions avec le projet pour le vendre sa production. Il y a une ferme centrale ou il y aura les vaches. Il y aura une usine et à côté un centre de formation. Aucun mètre carré de terre ne sera pris à un paysan sans qu'il ne trouve les retombées. Les délibérations sont faites au nom des communautés. La terre sera la propriété exclusive des communautés », at-il conclu.

Le Directeur Général de station Agri techno, Leonard Pigeon, a soutenu que l'initiative va créer 1100 emplois directs et 800 emplois indirects à l'an VI du projet. Ce qui correspond à une masse salariale de 1 170 000 000 F Cfa. Au total, lorsque les 5 phases seront opérationnelles, soit l'an VI. Le troupeau comptera 1200 vaches laitières pour une production de 1 400 000 litres pour un an de chiffre d'affaire de 12 600 000 000 F CFA, soit un ratio de rentabilité de 24%. Il s'agit d'un projet appuyé par le Plan Sénégal émergent qui va créer une centaine d'emplois dans les 6 premiers mois de la Phase 1.

Le gouverneur de la région de Diourbel Gorgui Mbaye qui présidait la rencontre a salué l'esprit prospectif des maires présents et dont les communes pourront abriter des fermes satellites qui approvisionneront la ferme centrale de Refane. Selon lui, il y a un volet formation et un volet transfert de technologie car les partenaires viendront avec leur savoir-faire.