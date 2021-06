Congo-Kinshasa: Giannelli Imbula retrouve la sélection, après 2 ans d'absence

Giannelli Imbula signe son retour en sélection nationale de la RD Congo après deux ans d'absence.

Le milieu de terrain congolais a été convoqué par Hector Cúper, le nouveau sélectionneur de la RDC, dans le cadre de la mise au vert des Léopards. Ecarté pendant 2 ans Imbula pourrait de nouveau apparaître, sous la tunique de la RD Congo.

C'est une joie immense, pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, de retrouver la tanière.

« Je reviens avec beaucoup d'émotion et d'humilité. Mes frères m'ont manqué ! Je suis pressé de les retrouver et de porter le maillot du peuple », a-t-il confié dans des propos relayés par footrdc avant de poursuivre.

« Rien ne remplace la compétition, mais je m'entraîne avec mon club, et je suis prêt à aider le groupe en entrant en jeu. Il est important d'être présent pour rencontrer le nouveau staff, et les joueurs. Ce rassemblement va conditionner celui de septembre, c'est capital pour la cohésion de groupe et la prise de connaissance avec le staff », a ajouté le milieu de terrain.

Selon Giannelli Imbula, le nouveau patron de la tanière et son staff ont ce qu'il faut, pour s'imposer afin de décrocher leur billet pour Qatar.

« On est revanchards par rapport à notre élimination, même s'il y a eu beaucoup de problèmes internes qui ne dépendent pas que des joueurs. Mais aujourd'hui, on est ambitieux, et on croit au nouveau coach et son staff. En sa capacité à nous emmener le plus loin possible, c'est à dire la Coupe du Monde », a déclaré Imbula.