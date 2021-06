Sénégal: Horticulture dans la zone des Niayes - La vocation agricole menacée

Avec 2/3 des superficies du département de Dakar, la zone des Niayes constitue le vivier horticole de la région. Mais, l'activité fait face à des contraintes majeures liées à son approvisionnement en eau et le développement des constructions en dur. C'est le résultat de l'étude présentée à l'occasion des «Dialogues Cicodev» autour du thème « Quelle politique pour l'eau productive dans les Niayes ?».

L 'étude menée par Cocidev Afrique montre que la consommation en eau a connu une forte hausse dans le département de Rufisque. Evaluée à de 17%, cette hausse s'explique parla consommation des exploitations et celle des ménages. Actuellement, la consommation de 1000 producteurs maraîchers équivaut à celle des deux des régions de Thiès et Kaolack qui abritent à près de trois millions d'habitants. Malgré cette forte pression, la ressource reste présente, suffisance dans la zone et au Sénégal, mais le paradoxe est qu'elle est de moins en moins accessible par les méthodes traditionnelles comme les puits et étendues d'eau (les céanes).

Le potentiel hydrique renouvelable évalué à 4750 m3 habitant an est largement au-dessus de la valeur de référence de pénurie d'eau évalué à 1000m3 habitant an révèle l'étude. Aujourd'hui, pour accéder à cette eau de plus en plus profonde, les producteurs doivent se doter de forages individuels à côté des forages inscrits dans les programmes du gouvernement. La conjugaison de tous ces facteurs pose un sérieux risque de disparition de la vocation agricole des Niayes pourtant en bonne place dans la lettre de politique sectorielle de l'agriculture (2016-2025).

Devant cette situation, l'étude recommande la rationalisation de l'utilisation de la ressource, le recyclage des eaux usées domestiques à travers la construction de stations de traitement et le développement dans le long terme des systèmes de transfert d'eau vers les zones dépourvues (Preferlo), et les autoroutes de l'eau. «Il faut donner de l'eau pour l'usage ménager, donner à boire aux animaux mais, il faut donner également de l'eau aux exploitations familiales pour produire les fruits et légumes que nous consommons», a relevé le Directeur exécutif de Cicodev.

Et pour cela, Amadou Kanouté pense qu'il faut «maîtriser, contrôler et sécuriser l'accès» car, le manque d'eau entraine «une vulnérabilité alimentaire». Cicodev s'engage à porter le plaidoyer auprès des acteurs afin que les solutions préconisées puissent être appliquées. Le maire de Yenne a souligné que la sécurisation foncière doit être assurée par l'Etat car, les terres sont parfois des propriétés privées et quand leurs propriétaires décident de les morceler, les communes n'ont aucun pouvoir.

Les acquéreurs viennent pour obtenir des délibérations ce que les mairies ne peuvent refuser tout le temps. Le vice-président du conseil départemental a également dit qu'il faut rendre l'eau accessible pour les exploitations familiales. D'où l'intérêt de la rencontre qui «a regroupé tous les acteurs, les parties prenantes qui ont besoin de la ressource eau dans cette session pour discuter des enjeux de la maîtrise d'eau à partir des résultats de cette étude pour trouver les solutions consensuelle», a reconnu Gorgui Ciss.