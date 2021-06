Sénégal: British Petrolium Sénégal - Massaer Cissé, nouveau vice-président et directeur pays

Massaer Cissé est nommé nouveau viceprésident et Directeur pays de Bp Sénégal. « Massaer rejoint Bp le 1er juin 2021, et prendra fonction lors du départ de Géraud Moussarie le 1erjuillet 2021. Massaer possède une vaste expérience dans le secteur de l'énergie, avant de rejoindre Bp, il occupait le poste de son rôle de Directeur Général, Lekela Power, une société de production d'énergie renouvelable », rapporte un communiqué en date d'hier, mardi 1er juin.

Auparavant, Massaer a occupé plusieurs postes commerciaux et opérationnels chez Deloitte, dont celui de directeur au Sénégal, ainsi que plusieurs postes de direction aux États-Unis. « Bp Sénégal est à l'origine des progrès accomplis dans la réalisation de notre grand projet de GNL, Greater Torture Ahmeyim, en Mauritanie et au Sénégal. Nous sommes convaincus que le leadership solide et l'expérience certaine de Massaer dans le secteur de l'énergie nous aideront à continuer sur cette lancée et à poursuivre les opportunités futures de croissance du gaz et des énergies à faible carbone au Sénégal et dans la région », a déclaré Emil Ismayilov, vice-président sénior de Bp pour la Mauritanie et le Sénégal.

« Nous nous engageons à demeurer un partenaire fiable et responsable au Sénégal et à créer un héritage durable à travers le contenu local. Nous souhaitons la bienvenue à Massaer dans l'équipe qui nous aidera à réaliser cette vision », a déclaré Ismayilov. Massaer Cissé est titulaire d'une Licence de l'Université du Havre en France et d'une Maîtrise de l'Université d'État de New York, USA. « Au nom de Bp Sénégal et de l'ensemble du groupe, je tiens à remercier Géraud Moussarie pour son importante contribution à l'organisation au cours des dernières années, en particulier dans l'établissement de la présence de Bp au Sénégal et en conduisant l'équipe pays avec un fort engagement pour une réussite mutuelle. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour son avenir », a ajouté Ismayilov.