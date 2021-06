Congo-Brazzaville: Examens d'Etat - Les candidats retardataires appelés à se hâter

Les listes définitives seront publiées à partir du 8 juin. Le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Arsène Boukita, appelle les chefs d'établissements à vite finaliser les inscriptions en ligne pour que certaines candidatures ne soient pas déposées en retard et écartées.

« Après la publication des listes définitives, nous procéderons à l'impression des fiches d'anonymat. A partir du 15 juin, les badges seront imprimés. Les candidats qui n'auront pas de badge ne passeront pas les épreuves et ce sont les chefs d'établissement qui répondront », a expliqué Arsène Boukita.

Le pourcentage de collecte et de la saisie des photos, pour l'ensemble des inscriptions qui se font en ligne, est faible. Il faut tout finaliser d'ici au 15 juin, a-t-il fait savoir. Cela dit, un délai de quinze jours est accordé pour rattraper toutes les erreurs possibles sur les listes, les faire valider au niveau des directions départementales de l'Enseignement secondaire et veiller à ce que les matrices soient transmises à la direction des examens et concours, car la plate-forme de saisie n'est plus en ligne.

A propos des établissements qui ont accusé des difficultés concernant l'enregistrement des candidats en ligne, le directeur du système d'information et de communication a indiqué qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. La direction des examens et concours dispose des matrices permettant de résoudre ce problème.

Pour l'heure, le taux d'inscription déjà réalisé au baccalauréat est supérieur à celui de l'année écoulée. Celui du BEPC l'est moins. Etant donné que le processus n'est pas encore bouclé, il est possible que les chiffres évoluent, a signifié Arsène Boukita.

En rappel, les épreuves écrites du baccalauréat auront lieu du 13 au 16 juillet. Le brevet d'études du premier cycle est prévu du 27 au 30 juillet tandis que le concours national d'entrée en classe de sixième aux lycées d'excellence de Mbounda et d'Oyo se fera le 20 août.