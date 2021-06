Congo-Brazzaville: Parlement - Le programme d'actions du gouvernement attendu

La présentation du programme d'actions du gouvernement par le Premier ministre est inscrite à l'ordre du jour de la 12e session ordinaire de l'Assemblée nationale ouverte le 2 juin au Palais des congrès à Brazzaville.

Outre la présentation du programme d'actions de l'exécutif, les députés sont appelés à examiner cinq autres affaires. Il s'agit du projet de loi portant approbation de la convention d'exploitation minière entre la République du Congo et la Société de recherche et d'exploitation minière ; du projet de loi d'orientation sur le développement durable ainsi que du débat d'orientation budgétaire.

« Dès que possible, monsieur Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, présentera pendant cette session, le programme d'actions du gouvernement pour la période 2021-2025. Ce quinquennat s'ouvre sur de nombreuses attentes sociales et économiques qui seront comblées, au travers de la gouvernance sociale et solidaire dont les différents axes seront réalisés par l'Etat- protecteur », a déclaré le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Léon Alfred Opimbat.

Concernant le projet de loi portant approbation de la convention d'exploitation minière, il a souligné que celui-ci participera à la diversification effective de l'économie nationale. « Au cours de la présente session, il sera organisé le débat d'orientation budgétaire, un important moment de consultation de l'Assemblée nationale. A ce titre, les choix stratégiques du gouvernement devront apporter les remèdes indispensables à juguler la crise économique et sociosanitaire que traverse le Congo depuis quelques années. Les Congolaises et les Congolais attendent ces résultats et nous députés, représentants du peuple, y veillerons », a poursuivi Léon Alfred Opimbat.

Il a, par ailleurs, rappelé aux députés les engagements pris dans le cadre du partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). En effet, le Congo a créé en 2018, l'Alliance parlementaire congolaise pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En avril 2019, les parlementaires de la sous-région ont porté sur les fonts baptismaux le Réseau des alliances parlementaires d'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

« En effet, à la lumière des déclarations de Malabo et Maputo, il nous revient de légiférer en faveur du développement soutenu de l'agriculture au sens large », a dit Léon Alfred Opimbat, insistant sur la nécessité de promouvoir les métiers agricoles.