Congo-Brazzaville: Enseignement technique - Ghislain Thierry Maguessa Ebomé va poursuivre des réformes dans le secteur

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a indiqué le 2 juin, lors de sa descente dans les établissements d'enseignement technique et professionnel public et privé de la partie nord Brazzaville, qu'il poursuivra les réformes enclenchées par ses prédécesseurs.

La visite a concerné le Collège d'enseignement technique des filles 8 mars en passant par le Complexe Camara Laye, l'Etablissement public médico-social, Ecole nationale moyenne d'administration, Saint François-Régis jusqu'au Lycée technique industriel 5 février. L'objectif de la descente a été de s'imprégner du travail effectué dans les salles de classe et ateliers de formation.

Trois jours de ronde dans les établissements, rappelle le ministre, ont permis de se rassurer que le gouvernement a consenti des investissements essentiels en faveur de l'enseignement technique et professionnel. « La responsabilité du gouvernement est d'assurer la permanence de l'investissement surtout pour le maintien de l'équipement mis à la disposition des établissements scolaires », a-t-il déclaré.

Toutefois, poursuit le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, il reste que le management de ces établissements soit revu pour les adapter aux exigences de la modernité et de la formation de pointe au bénéfice des apprenants.

Interrogé sur le changement des établissements de l'étape classique à l'étape de la production, le ministre a rappelé que toutes les conditions sont réunies, notamment le changement de la disposition mentale.

En outre, le ministre a décrit les cent huit programmes du ministère allant vers l'approche par compétence. Selon lui, ce programme élaboré afin que chacun joue sa partition a pour intérêt de former une élite capable de positionner le Congo parmi les Etats les plus développés et mieux structurés en Afrique.

Notons que lors de la visite des ateliers, des apprenants ont présenté des inventions selon leur domaine.

Par ailleurs, la directrice de l'Etablissement public médico-social, Luce Lourdes Bikindou Langa, a énuméré les difficultés auxquelles sont confrontés l'établissement, entre autres, la rémunération des enseignants vacataires, la pléthore des effectifs avec 2150 élèves, le déficit des enseignants, la délocalisation de certaines filières et l'insuffisance des salles de travaux pratiques.