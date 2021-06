Maroc: Quatre questions à El Mostafa El Moudni, auteur du livre "Orbites des sciences de l'éducation - Enseignement de l'art"

Rabat — L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a commémoré, du 25 au 31 mai dernier, la Semaine internationale de l'éducation artistique. A cette occasion, la MAP a contacté le chercheur El Mostafa El Moudni, auteur du livre "Orbites des sciences de l'éducation: Enseignement de l'art", pour un éclairage sur la contribution des arts au processus de l'enseignement et les moyens de promouvoir l'enseignement de cette discipline au Maroc.

1- Dans quelle mesure l'éducation artistique contribue-t-elle au façonnement d'une personnalité équilibrée et à la promotion des valeurs du respect d'autrui et de diversité culturelle?

Tout d'abord, l'éducation artistique peut être définie en tant qu'un ensemble d'activités pédagogiques à contenu artistique favorisant la transmission de savoirs techniques et artistiques et des valeurs à l'apprenant. L'objectif étant de développer son esprit, son bagage émotionnel, son sens du mouvement, ainsi que sa sensibilité artistique/esthétique. Cette discipline englobe tous les arts et formes d'expression, tels que la composition, les arts visuels, l'expression corporelle, le théâtre, la musique et la danse.

Selon la théorie du psychologue américain John Dewey, il y a un besoin urgent de développer le sens esthétique ainsi que le goût artistique de l'être humain et d'établir des normes dans le domaine du jugement esthétique. Ces enseignements sont ceux qui développent la sensibilité artistique/esthétique envers diverses formes d'expression et de perception visuelle, auditive et sensorielle.

Une personne au goût raffiné sera sans aucun doute porteuse des valeurs de respect, de coexistence avec l'autre et de l'acceptation de la différence, compte tenu des outils du jugement dont elle est dotée.

L'enseignement des arts est d'une grande importance dans la formation de la personnalité de l'apprenant et le développement du sens. Il joue aussi un rôle incontestable dans la diffusion de l'esprit d'ouverture, l'acceptation du pluralisme culturel, la réalisation de la complémentarité au sein d'une personnalité équilibrée en la dotant de mécanismes de conscience positive et la consécration de la culture de coexistence humaine.

2- Comment évaluez-vous l'utilisation des arts dans le processus d'éducation et d'apprentissage dans les établissements d'enseignement au Maroc?

Beaucoup de ceux qui ont travaillé sur le sujet de la relation entre l'art, l'éducation et la formation humaine en général conviennent - malheureusement - du fait que notre système éducatif n'accorde pas encore un grand intérêt à ce matériel éducatif et de formation, en particulier au niveau de la pratique au sein des établissements d'enseignement.

Par exemple, la suspension de l'enseignement de l'art dans les centres de formation des enseignants et la fermeture des filières des arts plastiques et d'éducation musicale en compensant avec les activités de certains clubs artistiques dans les grandes villes a privé de nombreux apprenants de leur droit à une formation créative et artistique qui contribue au développement intégré de la personnalité dans son ensemble.

Ce rétropédalage, qui porte un coup dur à la démocratisation de l'éducation, est bien visible si l'on suit le parcours historique de l'enseignement de l'art. En effet, la durée consacrée à la matière et aux cours pratiques a été réduite, ce qui constitue un point négatif pour le projet éducatif et un frein au processus d'ouverture souhaité dans le champs de l'éducation dans notre pays. Il s'agit là d'une chose à laquelle le ministère en charge de l'éducation et de la formation doit prêter attention et qu'il faut traiter.

Aussi, le manque d'intérêt pour les études esthétiques, en général, et pour leur aspect pédagogique, en particulier, a consacré l'absence de goût et du sens esthétique. Ce comportement est palpable dans notre vie quotidienne et son impact est visible au niveau de la recherche scientifique.

3- Que proposez vous pour promouvoir l'enseignement et l'emploi des arts et de l'éducation esthétique au sein des établissements d'enseignement?

L'éducation artistique et esthétique est d'une importance fondamentale à l'heure actuelle car elle concerne l'éducation visuelle et plastique et toutes les méthodes d'expression théâtrale, physique et musicale. C'est le pilier et la base de l'économie artistique et créative.

Si le capital humain et culturel est la principale richesse du pays, la capacité à mobiliser les compétences, les connaissances, le savoir-faire et les compétences personnelles en est le principal facteur de croissance et de développement. Par conséquent, il est difficile d'isoler l'éducation artistique, en tant que contributeur fondamental à l'apprentissage, du reste des autres composantes éducatives.

Pour promouvoir l'éducation artistique au niveau de notre système éducatif, il faut s'attaquer aux représentations fausses et négatives de l'éducation artistique et de son utilité, sensibiliser à l'importance de l'éducation artistique dans le développement de la pensée créative et sensibiliser au besoin de la société pour les industries culturelles et artistiques en tant que pilier du développement économique.

Nous demandons également que l'enseignement des matières artistiques soit obligatoire au moins pour les niveaux élémentaires et de rétablir les filières artistiques dans les centres de formation des professeurs.

4 - Dans votre nouveau livre "Orbites des sciences de l'éducation: Enseignement de l'art" publié par la maison d'édition "Moukarabat", vous avez traité de l'utilisation de la technologie dans le domaine des arts visuels et dans le processus d'enseignement. Des détails ?

Les outils informatiques modernes occupent une grande place dans notre vie quotidienne, y compris le domaine éducatif. Ce livre vise à souligner l'importance de ces moyens dans la production de l'image infographique, de même qu'il clarifie les aspects techniques de la production de ce type d'image et son utilisation de manière efficace dans la pratique pédagogique.

J'ai essayé d'expliquer cela en mettant en évidence l'existence d'une relation claire entre l'utilisation des moyens technologiques modernes et l'optimisation de la production de moyens didactiques comme supports et moyens d'enseignement, partant de l'idée que l'utilisation des ordinateurs ou des applications était plus efficace par rapport aux méthodes traditionnelles.

Personne ne conteste ce que la révolution numérique a apporté à notre société et la nécessité d'être à la page de cette culture numérique dans notre travail pédagogique. Le recours à l'image numérique en tant que moyen de communication didactique s'explique par le fait que l'infographie et les arts visuels modernes ont mis à disposition des moyens didactiques virtuels en phase avec le processus d'apprentissage et qu'ils suscitent l'intérêt des apprenants et facilitent leur implication dans les activités pédagogiques.