Maroc: Tamesna - Le Grand Parc ouvre officiellement ses portes

Tamesna — Le Grand Parc de Tamesna a ouvert ses portes, mercredi, aux habitants et aux visiteurs de cette nouvelle cité, qui vient renforcer son positionnement de ville verte et ce, dans le cadre des engagements écologiques du Groupe Al Omrane.

Inauguré par le Gouverneur de la préfecture Skhirate-Temara, Youssef Draiss, en présence du président du Conseil d'administration de la filiale Al Omrane Rabat-Salé-Kénitra et membre du directoire du Groupe, ainsi que des élus locaux, le parc s'étale sur une superficie de 13 hectares au cœur de Tamesna et sa réalisation a nécessité une enveloppe de 25 millions de dirhams (MDH).

A travers l'aménagement de son espace végétal, minéral et récréatif, le parc, qui offre un nouveau lieu de villégiature aux résidents, comprend des circuits de mise en forme, des circuits pédagogique et découverte avec jardin andalou et des espaces de repos équipés, ainsi qu'un jardin exotique en terrasse surplombe le plan d'eau qui le traverse.

En termes d'espaces verts, cette enceinte vient s'ajouter à la forêt urbaine avec ses espaces de jeux pour enfants, ses circuits de promenade ainsi que des espaces ouverts pour les loisirs et les activités récréatives.

"Ce grand parc vient compléter toute la panoplie d'équipements, d'infrastructures et d'accompagnement de la ville de Tamesna et qui constituera un élément très attractif pour les habitants de cette nouvelle ville mais également pour tout le territoire et les communes avoisinantes", a souligné Tayeb Daoudi, membre du directoire du Groupe Al Omrane, dans une déclaration à la MAP.

Ce parc vient confirmer la vocation et l'orientation écologiques du Groupe Al Omrane pour cette ville, dont les espaces verts atteignent aujourd'hui 100 ha, notamment la forêt urbaine et le parc Sidi Yahia Zaërs, a-t-il dit.

Le groupe Al Omrane s'est aligné sur les stratégies nationales en termes d'écologie et de l'usage des énergies propres, en assurant notamment l'intégralité de l'éclairage public grâce aux énergies renouvelables.

De son côté, le directeur général adjoint d'Al Omrane Tamesna, Abdelhakim Zidouh a affirmé dans une déclaration similaire que c'est le plus grand parc de la ville de Tamesna (13ha), qui vient renforcer les différents structures et équipements pour satisfaire les 56.000 habitants de la ville.

Aziz Nehkami, résident et président de l'association Achbal Tamesna d'Athlétisme, s'es félicité de l'ouverture de cet espace qui traduit le développement constant de la ville.

"Les habitants de Tamesna qui bénéficieront de ce grand parc (sport, marche, jeux ..) sont appelés à préserver ce joyau en termes de propreté et d'infrastructures", a-t-il dit, précisant que la responsabilité de sa conservation incombe essentiellement aux habitants de la ville.

Plus de 10 milliards de dirhams ont été mobilisés, jusque-là, pour les travaux de construction et d'équipement de la ville de Tamesna, qui dispose de 53 structures de services publics, dont 25 établissements scolaires, 5 administrations, 3 centres de santé, 3 maisons de jeunes et autant de centres sociaux, ainsi qu'un complexe culturel, véritable chef d'œuvre architecturale.

Un campus universitaire est en cours de réalisation, depuis septembre dernier, et sera achevé en septembre 2022.

La Fondation Cheikh Zaid Ibn Soultane a choisi la ville, en juin 2020, pour implanter un complexe résidentiel de 500 logements et un centre hospitalo-universitaire, qui viendra s'ajouter aux 3 centres de santé et à l'hôpital d'une capacité de 45 lits en cours de réalisation.