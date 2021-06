Algérie: Législatives -L'agriculteur et la sécurité alimentaire, piliers de la souveraineté nationale

Alger — Plusieurs formations politiques estiment que la souveraineté nationale est étroitement liée à la réalisation de la sécurité alimentaire, étant le principal garant d'une économie forte et concurrentielle au niveau des marchés internationaux et un facteur important de préservation de l'argent public contre le gaspillage et la dilapidation.

Des candidats en lice pour les législatives du 12 juin prochain considèrent que la réunion des conditions idoines pour assurer la sécurité alimentaire constitue un véritable départ pour le pays notamment si le paysan et l'agriculture occupent une véritable place au sein de la société notamment dans les régions des Hauts plateaux et du Sud.

Dans son programme électoral, le parti El-Karama plaide pour la récupération et la mise en valeur des terres agricoles à travers l'encouragement des agriculteurs et l'adaptation des législations en vue d'une meilleure rentabilité.

La même formation politique compte chercher des solutions en faveur des problématiques liées à la commercialisation et à la conservation du produit agricole, à travers la mise en place de mécanisme et de structures dont la création de marchés hebdomadaires dans différentes communes.

De son côté, le parti Sawt Echaab a axé son programme sur l'appui aux pôles agricoles, désormais une nécessité impérieuse, à travers le développement du produit agricole et la relance de l'activité de la pêche et de l'industrie agroalimentaire.

Le même parti appelle à l'adoption de méthodes scientifiques pour la promotion des pôles agricoles, en réalisant des études géologiques pour estimer le rendement des cultures et définir la qualité des sols et des productions agricoles, en sus de la mise en place d'un data-center agricole pour les terres productives et les récoltes saisonnières outre la création de zones industrielles dédiées à l'industrie agroalimentaire.

La liste indépendante "Jijel nous réunit" a affirmé l'importance du secteur agricole, car constituant l'un des "vecteurs" du développement dans la région, les candidats s'engageant à garantir les conditions favorables à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire pour asseoir une économie concurrentielle.

Le programme de ladite liste électorale prévoit également "la construction d'une économie forte, la lutte contre la dilapidation des fonds dans l'importation de produits alimentaires pouvant être produits localement, notamment pour l'agriculture saharienne, vu les opportunités offertes (énergie solaire, terres fertiles,...etc).

Ainsi, la liste a plaidé pour le développement de nouveaux modes de financement agricole et une exploitation idoine des zones montagneuses.

D'autre part, la liste indépendante "Amel" (espoir) de la wilaya d'Alger a souligné l'impératif de poursuivre les efforts de soutien à l'agriculture pour garantir la sécurité alimentaire du pays et réduire la facture d'importation des produits alimentaires, en faisant de l'agriculture un choix stratégique de par ses effets positifs au double plan économique et social.

Ladite liste insiste, en outre, sur la préservation de la vocation des terres agricoles et la poursuite de la mise en valeur des terres agricoles.

Par ailleurs, le parti du Front de Libération nationale (FLN) a mis en exergue l'importance de l'agriculture en tant que pilier essentiel dans la relance économique nationale, où il accorde un intérêt particulier à la sécurité alimentaire, compte tenu de ses dimensions dans le renforcement de la sécurité nationale et son importance dans la vie des citoyens.

Pour le parti, l'agriculture nécessite un investissement solide lui permettant de participer en tant que fondement essentiel à la relance économique nationale escomptée, soulignant que la réalisation d'un développement global est tributaire de la relance de ce secteur en tant que principal catalyseur d'une croissance favorable à une industrie alimentaire efficiente.

Les candidats du FLN devront axer leurs efforts en vue de dessiner les contours d'un nouveau modèle agricole moderne consacrant le développement durable et équitable pour les régions du pays, en œuvrant à trouver des solutions adéquates aux terres non exploitées, à étendre les surfaces irriguées et à développer l'agriculture au Sud et dans les zones montagneuses.

Le FLN se focalise, en outre, sur les dossiers de reboisement pour lutter contre la désertification et l'érosion du sol en vue de protéger les barrages et les terres fertiles, d'exploiter les ressources forestières dans le cadre de l'investissement et de préserver les zones humides et protégées pour garantir l'équilibre écologique.

Par ailleurs, le parti de la Liberté et de la Justice (PLJ) s'est intéressé, entre autres, à la formation en tant que facteur pour le renouvèlement de la classe agricole en hissant le niveau de la formation et en mettant en place une nouvelle génération de jeunes cultivés pour l'amélioration du rendement du secteur agricole, outre la promotion de le recherche scientifique et des expériences dans le domaine agricole en vue de l'amélioration de la qualité des semences, l'équipement des laboratoires, la formation des chercheurs et la modernisation des méthodes de production.

Le parti a également plaidé pour la promotion de l'assurance agricole et l'appui des agriculteurs à travers des crédits bonifiés, outre la recherche de solutions à même de réduire les coûts de transport des produits agricoles du Sud vers le Nord et vice-versa.