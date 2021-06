Algérie: Législatives - Paroles de présidents de partis au 14e jour de la campagne

Alger — Voici les déclarations marquantes de présidents de partis en lice pour les législatives du 12 juin, au quatorzième jour de la campagne électorale :

- Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina à Adrar : "il est indispensable de tenir compte des spécificités des régions du Sud et de leurs conditions climatiques, dans l'aménagement des horaires de travail, surtout en été".

-Le président du Front El-Moustaqbal Abdelaziz Belaïd à Tiaret : "Notre programme électoral axe également sur la réforme du système sanitaire et le développement du secteur agricole, qui ne peut être réalisé que lorsque l'agriculteur aura la place qu'il mérite".

-Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni à Bouira : "Il est temps de changer les mentalités et aller vers la décentralisation de la gestion et vers une régionalisation économique pour booster l'investissement au niveau local et national".

-Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, à Bouira : "Nous devons tous penser pour trouver les moyens et les solutions idoines afin de sortir l'Algérie de la crise actuelle".

-Le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, à Djanet : " Il est temps d'arrêter une stratégie claire pour relancer le développement dans le Sud, notamment dans les régions frontalières, et de mobiliser les moyens nécessaires, dont la réalisation de structures éducatives et de santé et de projets de désenclavement, ainsi que la réunion des conditions de sécurité et de stabilité".

-Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El-Fadhl Baâdji à El-Meghaier : "notre formation œuvre pour la mise en place d'une grande commission nationale d'experts pour faire un état des lieux et cerner les insuffisances dans les différents secteurs en rapport avec le quotidien du citoyen".

-Le président du Mouvement El Islah Filali Ghouini, à Mila : "l'Algérie a surmonté une phase difficile et a choisi son président qui s'est engagé à construire les institutions de l'Etat tel que souhaité par le peuple".