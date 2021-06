Algérie: Le MJS lance une campagne de lutte contre les fléaux sociaux

Une campagne nationale de lutte contre les fléaux sociaux en milieu juvénile a été lancée, mercredi, à Alger, sous le thème "La lutte contre les fléaux sociaux en milieu juvénile est la responsabilité de tous".

Cette campagne, organisée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, vient en concrétisation du Plan National de la Jeunesse (PNJ) et en application du programme d'action du Ministère de la Jeunesse et des Sports au titre de l'année 2021.

Cette campagne est encadrée par des cadres travaillant dans les cellules d'écoute et de prévention "Santé jeunes" au niveau des établissements de la jeunesse dans les wilayas, en coordination avec les associations activant dans ce domaine, les instances exécutives de wilayas, les différents corps de sécurité, et les médias locaux et nationaux.

La campagne qui durera toute l'année en cours, sera marquée par des sorties sur le terrain et des campagnes de sensibilisation dans les différents milieux juvéniles, et la programmation d'opérations ciblées et étudiées selon les spécificités de chaque région.