Algérie: Ghouini - La future Assemblée populaire nationale, "un nouveau modèle de représentativité"

Mila — Le président du Mouvement El Islah Filali Ghouini a considéré mercredi à Chelghoum Laid (Mila) que la future Assemblée populaire nationale "constituera un nouveau modèle de représentativité des députés".

Au cours d'un meeting populaire animé au siège de l'ancienne bibliothèque communale dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, M. Ghouini a souligné que "cette échéance" permettra l'émergence d'une Assemblée qui exercera ses missions de surveillance et suivra l'ensemble des départements ministériels pour traiter les dysfonctionnements. Les prochains élus transmettront la volonté du peuple et ses préoccupations avec un plein engagement au service du pays et du citoyen uniquement".

Il a également estimé que les dispositions de la Constitution et de la loi sur les élections "ne permettent plus qu'il y ait des députés qui achètent leurs sièges et voix à l'Assemblée populaire nationale".

Pour le même responsable politique, l'Algérie a surmonté une phase difficile et a choisi son président qui s'est engagé à construire les institutions de l'Etat tel que souhaité par le peuple, ajoutant que "cela est le fruit du Hirak du 22 février 2019 authentique et béni aspirant au changement voulu".

M.Ghouini a mis en garde également contre ceux qui appellent au boycott des prochaines législatives et combattent le projet de la nouvelle Algérie "en fomentant des crises et des incidents, à l'instar des feux de forêts,des pénuries de l'huile Mde table, de la semoule et la crise de liquidité".

Selon le président du Mouvement El Islah, a invité la société à s'impliquer dans le processus de changement par le bon choix de ses représentants", appelant les habitants de Mila à soutenir la liste de candidats de son parti qui œuvreront, s'ils sont élus, à soutenir le développement local, renforcer la production agricole de cette wilaya, capable, a-t-il dit, de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays.