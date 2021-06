Madagascar: Le management sportif - C'est quoi et c'est pour quelle fin ?

analyse

Dans le monde sportif de notre époque, l'accent est beaucoup plus orienté vers les résultats, les exploits et les records que vers le fait ou le simple plaisir de participer, si cher à Pierre de Coubertin. Cela se comprend dans la mesure où les fans deviennent plus exigeants. En conséquence, les athlètes, les arbitres, les entraîneurs, les clubs ou les autres mouvements sportifs se plient en quatre pour déployer des dispositifs à cette fin.

Dès fois, des changements de l'intégralité de la manière de s'organiser sont opérés pour devenir une machine infernale de production de champions. On constate ainsi que la passion ne suffit plus pour gagner, il faudra désormais savoir bien s'organiser. Ceci devrait conduire les acteurs vers le professionnalisme afin d'avoir plus de performances: technique, logistique et/ou organisationnelle, etc. Nous percevons que sur le plan technique, les sportifs suivent des entraînements réguliers, acharnés et laborieux, et sur le plan organisationnel et managérial, les entités sportives se modernisent et instaurent petit à petit un leadership organisationnel. Le but est le même : atteindre les meilleures des performances.

C'est ainsi que conduire un club, une ligue sportive, une fédération ou une institution publique en charge du sport requiert un sens de leadership, une bonne gouvernance et un management efficace de la part des dirigeants de ces entités.

➢ La Vision, un facteur clé pour un leadership efficace en management sportif

Il est très important que le leadership d'une organisation sportive soit tout d'abord cohérent. Tout commence par une vision. Se poser les questions sur la destination. D'où vient-on ? Où veut-on aller ? Le club, la fédération, ou tout autre mouvement sportif doivent avoir une vision inspirante, forte et claire qui rassemble ses adeptes ou adhérents. La plupart du temps, la vision est définie dans le temps. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a, par exemple, rappelé dans un chapitre entier de son rapport annuel de 2020, la vision 2020-2023 qui est : « Rendre le football véritablement mondial ».Cette vision se doit d'être matérialisée par un objectif clair, concret et réalisable. Pour le cas de la FIFA, l'objectif est d'assurer qu'au moins une cinquantaine d'équipes nationales et de clubs de tous les continents doivent pouvoir se mesurer à armes égales avec les références mondiales actuelles. La Vision 2020-2023 constitue ainsi une feuille de route indiquant comment la FIFA entend rendre le football véritablement mondial. Ce document, qui s'appuie sur onze objectifs, aborde notamment l'organisation de compétitions durables, l'augmentation du nombre d'opportunités d'organiser des compétitions pour les associations membres, la création d'expériences uniques pour les supporters et le grand public, ou encore la lutte contre le racisme et toute autre forme de discrimination (rapport FIFA 2020, p. 43).

➢ La Valeur, un levier pour rassembler les parties prenantes aux activités sportives

La vision conduit, crédibilise et rend toutes décisions et activités cohérentes. En management sportif, en plus d'une vision claire, l'adhésion à des valeurs qui sont propres aux entités sportives est gage de plus de réussite. Le sport est universellement reconnu comme un transmetteur de valeurs : le courage, le respect, la tolérance, l'éthique, la persévérance, l'excellence, etc. La valeur est l'un des socles sur lesquels repose la cohésion sociale. Elle permet une entente entre les membres d'une équipe (Duret et Augustini, 2012). Nous ne sommes pas sans savoir que sans la solidarité de ses membres l'organisation aura du mal à réaliser correctement les activités et à performer par la suite.

À l'échelle internationale, les trois valeurs véhiculées dans le cadre de l'olympisme sont, par exemple, l'excellence, l'amitié et le respect. À l'échelle nationale, l'association des Clubs de Football Elites de Madagascar (CFEM) a adopté, par exemple, en 2019 les valeurs suivantes : Solidarité, Malagasy, Excellence, Transparence et Professionnalisme.

Comme évoqué dans ces exemples, la cohésion et la solidarité figurent en premier plan des valeurs véhiculées en management sportif, l'unité est vitale dans la réussite de la mission. S'inspirant de la théorie de l'interdépendance des clubs qui évoluent dans le championnat, comme c'est le cas des ligues sportives majeures aux États-Unis (NBA, MLS, NHL, NFL, MLB) pour instaurer une certaine competitive balance (Neale, 1964), la solidarité entre les clubs d'une ligue ou d'une compétition est plus que bénéfique tant économiquement que sportivement.

En matière de bénéfice économique, il est important de signaler qu'une compétition sportive qui rassemble les meilleurs clubs et joueurs est plus attractif pour les fans, supporteurs et partenaires, et donc plus rentable. Pour l e bénéfice sportif, un championnat qui met en compétition les meilleurs protagonistes ne fait qu'élever le niveau des athlètes et des participants aux sports concernés.

Pour illustrer l'importance concrète de la valeur, les exemples suivants peuvent être évoqués : au niveau des compétitions nationales, des associations comme la CFEM ou la FMF adoptent l'identité Malagasy à travers l'utilisation des couleurs du drapeau national de Madagasikara sur leurs identités visuelles. Au niveau international, nous concevons que les équipes nationales n'hésitent pas à mettre carrément leur drapeau national sur les vêtements sportifs. L'identité nationale, régionale ou continentale, est un moyen de susciter l'ambition des joueurs et des fans.

➢L'identité nationale amène tous les membres de l'équipe à être en cohésion pour atteindre ensemble l'Excellence et avoir les meilleures performances.

➢ L'Excellence est une autre valeur adoptée par bon nombre de clubs et associations des domaines du sport collectif et sport individuel : l'Excellence sportive des salésiens (athlétisme), le club Excellence du Canada (Patinage de vitesse) en sont des illustrations parfaites.

➢ À la suite de plusieurs scandales dénoncés par les médias, la transparence devient une autre valeur-clé pour asseoir une bonne gouvernance sportive. Il faut savoir qu'une bonne gouvernance sportive est gage de confiance et permet à toutes les parties prenantes de s'engager sereinement aux activités et/ou évènements sportifs donnés.

➢ Enfin, la seule passion du sport ne suffit pas pour mener correctement toutes les activités. Le management sportif exige beaucoup de Professionnalisme. C'est ainsi que ce dernier devient une autre valeur sur laquelle la réussite repose.

La vision et les valeurs sont primordiales pour une organisation sportive et se doivent d'être communiquées et comprises. Si la vision nous aide à savoir où nous voulons aller, les valeurs nous permettent de savoir qui sommes-nous. Si nous pouvons définir ces concepts au préalable, c'est déjà un très bon début. Maintenant, la prochaine question que nous devons poser est la suivante : comment parvenir à notre destination ? C'est ainsi qu'une bonne gouvernance et un management organisationnel efficace deviennent des impératifs.

➢ La Gouvernance sportive : un mécanisme de responsabilisation des acteurs

Depuis quelques décennies, la gouvernance a pris une place prépondérante au sein d'une organisation. Les analystes et chercheurs contemporains, dont le plus marquant est Bob Tricker, arguent d'ailleurs que le XXIe siècle est celui de la gouvernance, si celui d'auparavant s'est surtout focalisé sur le management.

Historiquement, si nous nous concentrons d'abord sur les grosses firmes internationales, l'Occident s'était questionné sur la gouvernance vers le début des années 90, avec la chute tragique de l'Empire du Média britannique, Robert Maxwell, ancien membre du Parlement britannique et propriétaire du British Printing Corporation, du Mirror Group Newspapers ou encore du Macmillan Publishers à l'époque. À la suite de cet épisode, il a été décidé d'appliquer une codification de gouvernance des organisations afin d'apporter plus de transparence et de responsabilité auprès du Board, l'organe qui gouverne une organisation. Puis vint le scandale d'Enron dans les années 2000 aux États-Unis, qui a attiré l'attention sur la fraude comptable et d'entreprise, car ses actionnaires ont perdu 74 milliards de dollars au cours des quatre années qui ont précédé sa faillite et ses employés ont perdu des milliards en prestations de retraite. La crise financière de 2008 a été une fois de plus une occasion pour tout le monde de « règlementer » la gouvernance au sein des entités notamment financières. L'accent des années 2000 a été surtout mis sur la composition des membres du Board.

La gouvernance, dans sa définition la plus simple, est l'action de gouverner. Elle ne concerne pas uniquement les finances même si nous reconnaissons que c'est le volet qui est le plus mis en défi et dont la mauvaise maîtrise entraîne des dégâts désastreux. La gouvernance se concentre surtout sur la manière de diriger une entité de la meilleure des manières afin d'atteindre les performances escomptées.

Les organisations sportives n'échappent pas au mouvement. Le Professeur Jean-Loup Chappelet, en 2013, a étalé les principes suivant en matière de gouvernance sportive : la transparence organisationnelle, la transparence des rapports, la représentation des parties prenantes, le processus démocratique, les mécanismes de contrôle, l'intégrité sportive et la solidarité.

La même année, un groupe d'experts de l'Union Européenne sur la bonne gouvernance a résumé dans le paragraphe suivant les principes de la bonne gouvernance dans le monde du sport : «Le cadre et la culture dans lesquels un organisme sportif définit sa politique, réalise ses objectifs stratégiques, s'engage avec les parties prenantes, surveille les performances, évalue et gère les risques et rend compte à ses mandants de ses activités et de ses progrès, y compris la prestation de politiques et réglementation sportifs efficaces, durables et proportionnés.»

La puissante FIFA a vu sa gouvernance ébranlée maintes fois, notamment à l'époque du Suisse Sepp Blatter.

L'ancien président de la FIFA (1998-2015) a été vivement secoué particulièrement durant ses dernières années de règne dans la très complexe sphère du ballon rond.

Actuellement, le Patron du Football mondial, Gianni Infantino, qui en est à son second mandat, tente péniblement d'asseoir une meilleure image et une bonne gouvernance au sein de la FIFA.

Les critères de bonne gouvernance sont fortement liés à la nature et aux caractéristiques des activités, à la culture ou encore à l'environnement. Mais quoi qu'il en soit, dans le monde du sport, chaque pays, chaque institution, chaque association ou club déploie un mécanisme de gouvernance qui contient les objectifs suivants: la responsabilisation des dirigeants, la transparence et l'obligation de rendre compte. Dans certains pays la gouvernance sportive est même « règlementée ». L'exemple du Royaume Uni est très illustratif dans la mesure où le Gouvernement Central lui-même est l'une des parties prenantes majeures de toutes les fédérations sportives britanniques.

➢ La composition du Board : un élément clé de la Gouvernance sportive

La composition et le recrutement des membres du Board d'une organisation sportive peuvent être décisifs dans la manière de gouverner. À partir du moment où cet organe est vital pour le bon fonctionnement d'une organisation, la composition de ses membres ne doit être en aucun cas hasardeuse. Cela inviterait à avoir une veille constante sur les textes qui régissent le processus d'élection. Les membres du Board se doivent de remplir des critères minimums vu l'enjeu de leurs fonctions, certes à titre bénévoles dans la plupart du temps, mais oh combien importantes dans la performance de l'organisation. Dorénavant, siéger au sein du Board d'une organisation, même en dehors du mouvement sportif, requiert des compétences particulières, valorisées dans le secteur.

Au Royaume-Uni, en contrepartie des subventions octroyées, les autorités imposent la composition des Boards en charge de surveiller les ac tes de gestion des organes exécutifs des fédérations. Cette composition préconise des équilibres de tout genre (âge, origine, compétence, indépendance, etc.) afin d'aboutir au maximum de représentativité de toutes les parties concernées.

À Madagascar, dans certaines disciplines, comme la Fédération Malagasy de Tennis (FMT), les candidats à la présidentielle présentent une équipe derrière eux, une liste entière à élire avec eux-mêmes. Cette alternative est idéale afin d'éviter les divergences permanentes et néfastes au sein du Board. Par conséquent, un président se porterait candidat avec déjà la liste de son équipe qui composera son Board.

Tout en respectant la diversité et l'alternance, d'autres alternatives sont possibles pour constituer les Boards :

règlementer les profils des candidats du Board ;

bien évaluer les conditions requises pour pouvoir s'asseoir au sein du Board ;

appeler les groupements à proposer leurs représentants au sein du Board. Par exemple, les arbitres avancent un nom issu de leur corps, de même pour la médecine, puis la catégorie féminine, les jeunes, le sport de masse, les partenaires, voire l'État, et ainsi de suite

Une bonne gouvernance est vitale pour une organisation sportive. À commencer par les organisateurs de compétition qui sont les fédérations, les ligues et toute autre entité œuvrant dans le domaine.

➢ Le management opérationnel et organisationnel : roues motrices de la performance en management sportif

Si un minimum de connaissance en gouvernance est un atout pour un candidat d'un Board, il s'avère aussi important qu'il ou elle ait des aptitudes en management. Le management, d'une manière générale, est l'opérationnel de l'organisation. En d'autres termes, l'équipe managériale exécute les directives du Board et reporte à ce dernier. Ce staff s'occupe de toutes tâches assurant le bon fonctionnement de l'entité. Cette équipe est généralement rémunérée et couvre tous les domaines de la gestion : administration, comptabilité et finances, ressources humaines, communication, marketing, ou encore technique. Encore une fois, ici, il est important que le management s'attache les services des personnes à haute compé tence.

L'une des attributions principales du management consiste à planifier avec le Board des activités annuelles ou des activités d'un mandat pour ensuite réaliser cette planification. À Madagascar, la Fédération Malagasy de Basket-ball (FMBB) qui communique régulièrement son programme annuel prédéfini illustre à merveille un mode de management sportif exemplaire. En cette période de pandémie, au moment où la majorité des disciplines sportives ont du mal à reprendre leurs activités respectives, la Direction des Compétitions de la FMBB a très récemment publié une mise à jour des calendriers de compétition de la discipline, toutes catégories confondues (hommes, femmes, garçons, filles, vétérans... ). En tout, pas moins de dix-sept compétitions nationales sont prévues se tenir sur huit régions au second semestre de l'année 2021. À travers cette action, la FMBB démontre d'une part, un management cohérent, et d'autre part une organisation qui vit et qui reste actif malgré tout.

Dans le domaine du management sportif, il s'avère ainsi important que les organisations sportives s'arment de bonnes stratégies de communication et marketing. Travailler sur l'image et la notoriété des institutions, utiliser les canaux et supports adéquats pour chaque communication, bien assurer les relations publiques, garantir une bonne relation avec les partenaires... en somme toute une panoplie d'actions à ne pas sous-estimer, surtout à l'ère du digital où la moindre maladresse peut revenir contre soi, tout peut partir très vite et devenir incontrôlable en l'espace de quelques secondes.

En ce qui concerne les clubs, un renforcement du système managérial n'est que bénéfique pour renforcer la compétitivité. En plus des critères techniques, des critères touchant les domaines de l'administration, du juridique, du plan sportif, de la finance et enfin des infrastructures gagneront à être définis et déployés pour avoir plus de performance dans la réalisation des activités sportives.

Le volet administration met en exergue les points généraux qui font qu'un club soit une réelle organisation dynamique et pérenne. C'est à travers ce volet que le club est, par exemple, amené à disposer d'un siège et d'un staff administratif. Les activités administratives sont des activités-supports cruciales pour les activités sportives. La gestion et organisation assure à ce que toutes les activités sportives se passent dans les meilleures conditions.

L'aspect juridique, comme le volet administratif, vise à garantir la conformité aux textes en vigueur pour que les activités sportives se déroulent sans heurt.

Le plan sportif se focalise sur la vision du club, l'établissement d'une suite logique sur les différentes catégories d'équipes incorporées dans le club et l'application d'un plan de relève cohérent au sein du club lui-même. Cela assurerait la pérennité du club. l

Le volet financier cadre la gestion financière pour que toutes les activités du club soient soutenables financièrement sur le court, le moyen et le long terme. l

Enfin le volet infrastructures requiert à ce que les lieux de compétition et d'entrainement répondent aux standards internationaux.

Pour le Football, la Confédération Africaine de Football (CAF) impose, par exemple, à ce que les clubs qui comptent jouer aux compétitions africaines suivent des normes établies ; le but étant purement de professionnaliser le football africain et donc local.

La professionnalisation du sport est un défi en perpétuelle évolution derrière laquelle s'activent, en back office, un professionnalisme managérial et un mécanisme de bonne gouvernance, eux aussi, en constante évolution.

À Madagascar, la professionnalisation du sport ne peut se passer d'un cadre légal constamment adapté au contexte, d'investissement, de soutien des fans, de la volonté des sportifs, des encadreurs et des dirigeants sportifs à se surpasser, de la mise en place de compétitions adéquates, etc.

Tout cela représente ainsi un écosystème et un travail d'équipe dont chaque membre doit être excellent et en parfaite synchronisation avec les autres. Actuellement, un dynamisme national est en marche et les éléments de l'écosystème se mettent en place progressivement. Nous voyons, par exemple, naître des chaines dédiées intégralement au sport à Madagascar. Nous voyons, entre autres, des entités qui s'engagent à organiser des compétitions élites. Nous notons également l'investissement déployé par l'État depuis 2019, à travers la réhabilitation d'infrastructures sportives ou encore les soutiens procurés aux équipes nationales. Autrement, si nous n'avançons pas, nous resterons à jamais des amateurs, spectateurs, pires téléspectateurs des prouesses des sportifs étrangers, comme si le sport n'existe pas à Madagascar.

Alors osons instaurer du leadership fort en termes de sport, prônons la bonne gouvernance et appliquons un système de management efficace. N'ayons pas peur de régulariser et réglementer si le besoin se fait sentir. Nous ne nous devons pas être statiques, mais au contraire, rester actifs, dynamiques et suivre le courant mondial, tout en prenant compte du contexte particulier local. Il y va de l'avenir du sport local.

Mirado Rakotoharimalala

Consultant en Gouvernance et Management Sportif Secrétaire Général d'Orange Pro League Diplômé de l'INSCAE à Madagascar, et de Birkbeck, University of London au Royaume-Uni Intervenant en Management Sportif à l'INSCAE Détenteur d'un Master en "Sports Management and the Business of Football"