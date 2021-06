Angola: ANPG cherche un consultant pour visualiser la production de pétrole brut en temps réel

Luanda — L'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) a lancé un appel d'offres public pour l'acquisition d'un service de conseil pour assurer la visualisation automatique des données de production en temps réel, a appris l'ANGOP mercredi.

La remise des propositions de cet appel d'offres récemment lancé se termine le 11 juin (à 15h30) et le contrat triennal prévoit également la comptabilisation et le contrôle des volumes d'hydrocarbures exportés des installations pétrolières en production Onshore (terrestre) et Offshore (mer) de l'Angola.

Sur la base de la loi sur les marchés publics, l'appel d'offres est également ouvert aux entités étrangères, et le critère d'attribution sera basé sur la proposition économiquement la plus avantageuse, selon les critères indiqués dans les procédures du concours.

L'ANPG est le Concessionnaire national dont l'objet est de réglementer, superviser et promouvoir l'exécution des activités pétrolières, à savoir les opérations et les contrats, dans le domaine du pétrole, du gaz et des biocarburants.