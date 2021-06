Cameroun: Du matériel informatique pour l'Office du bac

Un don a été fait à l'institution hier par l'ambassadeur de Turquie au Cameroun, en présence du ministre des Enseignements secondaires.

Parce que chaque relation doit être nourrie de partage et d'entraide, celle entre le Cameroun et la Turquie se veut un exemple. Hier à Yaoundé, une délégation turque conduite par Ay?e Saraç, le chef de mission diplomatique au Cameroun était reçue à l'Office du baccalauréat du Cameroun (Obc). Les hôtes étaient porteurs d'un important don en matériels informatiques destinés à l'Office. La cérémonie officielle de réception desdits matériels était présidée par le ministre des Enseignements secondaires, le Pr Nalova Lyonga, avec à ses côtés la présidente du Conseil d'administration et le directeur général de l'Obc.

Ordinateurs, imprimantes, onduleurs, entre autres, ont été remis officiel- lement au Minesec. En justifiant l'orientation des dons vers l'Office, l'ambassadeur de Turquie au Cameroun a tenu à préciser que la donation est celle de l'Agence turque de coopération et de coordination. Laquelle, œuvre au Cameroun depuis 2010 et dans plusieurs domaines d'activités. Notamment la santé, l'éducation, l'humanitaire, l'agriculture. En saluant le geste qui vient en temps opportun,- période des examens officiels au Cameroun-, la présidente du Conseil d'administration de l'Obc, Mme Catherine Ndoumbe Manga a relevé que le matériel permettra d'assurer une meilleure prise en compte des techniques de l'information et de la communication à l'Office.

Ainsi, leur usage facilitera sans doute la gestion et l'organisation des examens officiels dont l'édition 2020 qui débute très bientôt. Côté donateur, le geste n'est pas un fait du hasard. Mehemet Yazgan, coordonateur de l'Agence turque de coopération et de coordination a dit s'intéresser à la jeunesse camerou- naise. La Turquie encourageant le secteur de l'éducation, cet investis- sement participe à la construction de la jeunesse qui est l'espoir de demain. Raisonnement apprécié par le ministre Nalova Lyonga, qui a reconnu la forte implication de cette agence dans différents secteurs d'activités au Cameroun .