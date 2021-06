Cote d'Ivoire: Lancement des séminaires éclatés pour la Zone D, hier - Treichville, Marcory, Koumassi, Port-Bouet décidés à affronter les batailles futures pour la victoire du Pdci-Rda en 2025

Après la zone B (Yopougon et Songon), jeudi 27 mai 2021 à Yopougon. La Zone A, Abobo (Anyama, Adjamé et Abobo), dimanche 30 mai 2021. La Zone C, Cocody (Attécoubé, Bingerville, Plateau, Cocody), lundi 31 mai 2021, le Secrétariat exécutif du Pdci-Rda a clos sa série de lancements des séminaires éclatés dans le District d'Abidjan, hier mercredi 2 juin 2021, à Treichville. C'était pour le compte des communes de Port-Bouet, Marcory, Koumassi et Treichville.

La rencontre a eu pour cadre les locaux de la délégation communale en présence de plusieurs personnalités comprenant la délégation du secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Guikahué, mais aussi des personnalités des différentes délégations de la Zone D. N'dohi Raymond, Aby Raoul, Emmou Sylvestre, Kouassi Lenoir, Kamagaté Brahima, Germain Kouassi Lenoir, Emolo Claude, Séri Bi Privat, Bodi Théodore, Mme N'dabian Adèle, Mme Amy N'diaye, Aka Isaac, Amankou Jean Michel, Adja Innocent, sont autant de personnalités du Pdci-Rda qui étaient présentes dans la loge des officiels.

L'honneur est revenu au délégué communal de Treichville de prendre en premier la parole. Germain Kouassi Lenoir a donc dit le mot de bienvenue. Il a rappelé l'histoire de la création du Pdci-Rda à Treichville non sans rendre un vibrant hommage aux pionniers. A savoir : Georges Kassi, Séri Koré, Oréz Bereuz, Etienne Djoman, Jacques Aka, Yacé Philippe, Ekra Mathieu, André Kouassi Lenoir, Aka Anghui, Boniface Ouédraogo.

Le délégué porte-parole des délégations de la Zone D a, par ailleurs, indiqué qu' « au regard de la longévité du Pdci-Rda, il faudrait non pas 7 fois, tourner la langue avant de douter du Pdci-Rda, mais 75 fois ». Pour lui, « le Pdci est énorme pour frayer des chantiers et ouvrir des voies dans un horizon radieux. Monsieur le secrétaire exécutif en chef, le président Bédié vous a fait confiance pour la gestion quotidienne de la vie du parti. Et à sa suite, nous vous faisons confiance. Puisque la discipline fait les forces armées.

Dans cette offensive, les militants du Pdci sont à vos ordres. Parlez et nous vous écouterons, marchez et nous vous suivrons, commandez et nous agirons, ordonnez et nous obéirons, décidez et nous affronterons les batailles futures de la "libération" de la Côte d'Ivoire en 2025. Puissent notre détermination et notre union au sein de notre grand parti arriver à faire fleurir nos ambitions en pleine action au service du Pdci-Rda, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire unie et prospère… ».

Séri Bi NGuessan Privat, secrétaire exécutif chargé des Délégations et des sections, à l'instar de toutes les étapes effectuées, a développé le plan stratégique des séminaires éclatés. Avant que le secrétaire exécutif en chef exhorte tous les militants à y prendre une part active.